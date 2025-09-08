RGB miniled: de nieuwe tv-technologie voor 2026

Welke voordelen biedt het?

We spraken met Samsung, Sony en Hisense over de voordelen van RGB miniled.

Nog een breder kleurbereik, dat is alvast zeker. De RGB-leds leveren heel zuivere primaire kleuren, en Samsung claimt bijvoorbeeld een 100% dekking van het BT.2020 kleurbereik. Of dat ruimere kleurbereik echt nuttig is, is onzeker. De meeste HDR-content wordt momenteel gecreëerd met het iets kleinere kleurbereik van DCI-P3 als doel. Die echte, pure en erg intense kleuren zal je vermoedelijk vooral in demo-content zien.

Maar behalve kleurbereik zijn er nog andere belangrijke factoren. De technologie laat ook hoge helderheid en vooral nauwkeurige kleurreproductie toe. Geen fabrikant liet zich vastpinnen op een exact cijfer voor piekhelderheid, maar bij Sony zagen we een demo met het RGB miniled-model naast een Bravia 9, LG G5 en Samsung S95F. Het RGB miniled-model leek daarbij de beste prestaties van de anderen te combineren. De piekhelderheid leek de Bravia 9 te overtreffen en het had rijkere, intensere kleuren dan de OLED-modellen. Ook in donkere scènes leek het meer kleurnuances te tonen dan de anderen. Kijkhoek en pixelperfect contrast blijven uiteraard wel troeven voor OLED.

Is het contrast beter dan de bestaande minileds? Contrast op een LCD-tv wordt vooral bepaald door het aantal dimmingzones en hoe goed de aansturing is. We kregen hierover geen cijfers, maar dat deze modellen een ruim aantal zones hebben, valt te verwachten. Maar het feit dat je de achtergrondverlichting kunt aansturen op basis van kleur levert toch nog wat voordeel. Zo was de kijkhoek wel degelijk beter. In de Sony demo werd een helderrood accent getoond op donkere achtergrond en het verschil met de Bravia 9 was duidelijk. Die laatste moet in de betrokken zone veel wit licht vragen aan de achtergrondverlichting, waardoor een witte halo onvermijdelijk is. De achtergrondverlichting van het RGB-model heeft in die zone enkel rood nodig, waardoor de halo veel minder duidelijk is (en rood gekleurd wat natuurlijker is). Dat effect kan, afhankelijk van de content, ook de contrastperceptie verbeteren, al blijven de gemeten contrastcijfers misschien hetzelfde.

Tot slot, deze RGB miniled-modellen zouden ook energie-efficiënter zijn. Immers de achtergrondverlichting creëert rechtstreeks rood, groen en blauw licht in plaats van een extra stap nodig te hebben met quantum dots. Bovendien gebruikt de achtergrondverlichting in elke zone enkel de noodzakelijke kleur, wat minder energie kost dan wit te produceren (waarbij je alle drie de leds aanstuurt) en dan de onnodige kleuren weg te filteren. Uiteraard is er nog een kleurfilter bij RGB miniled, maar er moet minder weggefilterd worden, wat het ontwerp energie-efficiënter maakt.