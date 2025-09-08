RGB miniled: de nieuwe tv-technologie voor 2026

Achtergrond Tips en advies Beeld Lcd led tv's

Op IFA Berlijn pakken fabrikanten niet alleen graag uit met hun volledig aanbod, ze tonen er vaak ook previews van nieuw technologie of producten. Bij de tv-fabrikanten was het belangrijkste nieuws dat er voor volgend jaar een nieuwe technologie staat aan te komen, RGB miniled. We gingen langs bij verschillende van hen om te horen wat we mogen verwachten.

Wat is RGB miniled?

RGB miniled is een evolutie van de bestaande miniled-tv. Een belangrijke opmerking is dus alvast dat het nog steeds gaat om een LCD-tv die opgebouwd is uit een achtergrondverlichting (onderverdeeld in zones) en een lcd-paneel met kleurfilter. De meeste bestaande miniled-tv’s maken gebruik van een achtergrondverlichting met blauwe leds waarvan het licht door een quantum dot-laag worden omgezet naar wit licht. Het LCD-paneel en het kleurfilter creëren het uiteindelijke beeld.

Het grote verschil met een RGB-miniled-tv zit hem in de achtergrondverlichting. De achtergrondverlichting bestaat nu uit triplets rode, groene en blauwe leds (vandaar RGB), in plaats van enkel blauwe leds. De quantum dot-laag is overbodig. Deze achtergrondverlichting maakt een ruwe versie van het beeld, in kleur, en de LCD-laag (met nog steeds een kleurfilter) creëert ook hier het uiteindelijke beeld.

Wat is Micro RGB?

Samsung gebruikt een licht afwijkende benaming, namelijk Micro RGB, maar het werkingsprincipe blijft exact hetzelfde. Het verschil met RGB miniled is enkel dat de leds van Samsung iets kleiner zijn dan die van de concurrenten. Een macro-shot toont het verschil met een versie van een concurrent. De Samsung leds zijn bovendien niet alleen onderverdeeld in RGB, maar elke kleur is onderverdeeld in drie segmenten.

Volgens Samsung kan de kleur daardoor nog preciezer aangestuurd worden. Of dat werkelijk zo is, zullen we moeten afwachten. Wat je moet onthouden is dat Samsung Micro RGB in essentie ook een RGB miniled is.

We vinden de naam in elk geval bijzonder ongelukkig gekozen, omwille van de mogelijke verwarring met Samsung MicroLED technologie. Dat is een volledig andere technologie waarbij elke pixel een microled is en die voorlopig enkel in heel grote formaten en aan erg hoge prijzen beschikbaar is.

Welke voordelen biedt het?

We spraken met Samsung, Sony en Hisense over de voordelen van RGB miniled.

Nog een breder kleurbereik, dat is alvast zeker. De RGB-leds leveren heel zuivere primaire kleuren, en Samsung claimt bijvoorbeeld een 100% dekking van het BT.2020 kleurbereik. Of dat ruimere kleurbereik echt nuttig is, is onzeker. De meeste HDR-content wordt momenteel gecreëerd met het iets kleinere kleurbereik van DCI-P3 als doel. Die echte, pure en erg intense kleuren zal je vermoedelijk vooral in demo-content zien.

Maar behalve kleurbereik zijn er nog andere belangrijke factoren. De technologie laat ook hoge helderheid en vooral nauwkeurige kleurreproductie toe. Geen fabrikant liet zich vastpinnen op een exact cijfer voor piekhelderheid, maar bij Sony zagen we een demo met het RGB miniled-model naast een Bravia 9, LG G5 en Samsung S95F. Het RGB miniled-model leek daarbij de beste prestaties van de anderen te combineren. De piekhelderheid leek de Bravia 9 te overtreffen en het had rijkere, intensere kleuren dan de OLED-modellen. Ook in donkere scènes leek het meer kleurnuances te tonen dan de anderen. Kijkhoek en pixelperfect contrast blijven uiteraard wel troeven voor OLED.

Is het contrast beter dan de bestaande minileds? Contrast op een LCD-tv wordt vooral bepaald door het aantal dimmingzones en hoe goed de aansturing is. We kregen hierover geen cijfers, maar dat deze modellen een ruim aantal zones hebben, valt te verwachten. Maar het feit dat je de achtergrondverlichting kunt aansturen op basis van kleur levert toch nog wat voordeel. Zo was de kijkhoek wel degelijk beter. In de Sony demo werd een helderrood accent getoond op donkere achtergrond en het verschil met de Bravia 9 was duidelijk. Die laatste moet in de betrokken zone veel wit licht vragen aan de achtergrondverlichting, waardoor een witte halo onvermijdelijk is. De achtergrondverlichting van het RGB-model heeft in die zone enkel rood nodig, waardoor de halo veel minder duidelijk is (en rood gekleurd wat natuurlijker is). Dat effect kan, afhankelijk van de content, ook de contrastperceptie verbeteren, al blijven de gemeten contrastcijfers misschien hetzelfde.

Tot slot, deze RGB miniled-modellen zouden ook energie-efficiënter zijn. Immers de achtergrondverlichting creëert rechtstreeks rood, groen en blauw licht in plaats van een extra stap nodig te hebben met quantum dots. Bovendien gebruikt de achtergrondverlichting in elke zone enkel de noodzakelijke kleur, wat minder energie kost dan wit te produceren (waarbij je alle drie de leds aanstuurt) en dan de onnodige kleuren weg te filteren. Uiteraard is er nog een kleurfilter bij RGB miniled, maar er moet minder weggefilterd worden, wat het ontwerp energie-efficiënter maakt.

Wie pakt er mee uit en welke modellen?

TCL toonde op CES wel een prototype, maar had op IFA geen scherm met deze technologie staan. Uit een gesprek met TCL maakten we op dat de fabrikant mogelijk nog even wil wachten met de marktintroductie tot hun versie beter op punt staat.

Samsung kondigde mid augustus een 115 inch model aan dat mid oktober op de markt komt met een prijskaartje van 30.000 euro. Niet voor iedereen dus, noch qua schermformaat, noch qua prijs. Tussen de lijnen door leken we wel te begrijpen dat er volgend jaar kleinere modellen komen, maar meer details kregen we niet losgewrikt.

Sony gaf een uitgebreide demo van de technologie, maar liet niets los over hoe de line-up er uit zou zien. Er zijn echter geruchten dat Sony de technologie zal inzetten in de Bravia 9 II (65, 75, 85 en 115 inch), maar ook in de Bravia 7 II (50, 55, 65, 75, 85 en 98/100 inch). Daarmee zou Sony de technologie erg breed inzetten, zelfs in kleinere schermformaten.

Hisense heeft twee modellen die al beschikbaar zijn. De 116 inch UXQ (23.999 euro) en de 100 inch UXQ (13.999 euro). Nog steeds erg groot en bijzonder prijzig, maar onze Franse collega’s (Les Numériques en AV Cesar) kregen erg interessante informatie. Volgens hun bron zal Hisense volgend jaar de U9 lanceren, en dat RGB miniled model zal beschikbaar zijn in 55, 65, 75, 85 en 100 inch. De prijs zou bovendien een pak lager liggen, respectievelijk 1499, 1799, 2499, 2999, en 4999 euro. Het ziet er dan ook naar uit dat er volgend jaar flink wat zal bewegen op de tv-markt.

