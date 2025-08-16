Review: TCL 85C9K (C9K) miniled-televisie

Grote schermen zijn een belangrijke focus voor TCL. Volgens de fabrikant kunnen hun QD miniled-tv’s goedkoper op grote formaten geproduceerd worden dan dat het geval is voor OLED-schermen. De line-up bevat dan ook flink wat grote maten, waaronder deze 85 inch 85C9K. Deze premium middenklasser staat net onder hun topmodel en gaat de strijd aan met de grote OLED-modellen. Is dat een te winnen strijd?
Design: De C9K kreeg, ondanks zijn status bovenaan de premium midrange geen eigen design. Hij zit in hetzelfde kleedje als de C8K. Dat betekent een goed afgewerkt ontwerp, met metalen boord rondom, en gezien de afmeting van het toestel toch nog als erg slank te klasseren. Vooraan valt op dat er geen 5mm donkere rand rond het beeld zichtbaar is, dat is een van voordelen van het nieuwe paneel. Het beeld gaat werkelijk tot aan de rand van het scherm. De centrale voet is stevig, maar ziet er wat goedkoop uit.
Gaming: Gamers krijgen een uitstekende input-lag (12,1 ms in 4K60 en 7,3ms in 2K120), ondersteuning voor 4K120, AMD FreeSync en NVIDIA G-Sync (werkt op basis van test, maar staat niet in de specificaties) en een handige Game Bar. PC-gamers kunnen nog een stapje verder gaan tot 4K144, of zelfs 2K288. Heb je meer dan een high-end-gamebron en een soundbar, denk er dan aan dat ARC/eARC op een van de HDMI 2.1-poorten staat.
Smart tv: Google TV is langzaam maar zeker ons favoriet smart tv-systeem aan het worden. De reden is eenvoudig, het app-aanbod is enorm. Internationale streamingdiensten of lokale apps, je vindt ze vrijwel zeker op dit platform. Je kan indien gewenst zelfs apps sideloaden zodat de mogelijkheden echt enorm zijn. Ingebouwde Google Cast en Apple Airplay2 zijn ook uitstekende troeven. Doe er de vele aanbevelingen bij, gerangschikt per categorie en uit verschillende streamingdiensten en Google TV toont je moeiteloos de weg naar nieuwe content. Dat het systeem niet bezwaard wordt met allerlei extra features vinden we ook wel fijn. Het instellingenmenu is prima georganiseerd, maar wat het gebruiksgemak nog verbetert zijn het snelmenu en het ingangen-menu. Die verschijnen onderaan het scherm als een lint en zijn bijzonder handig in gebruik.
Afstandsbediening: De C9K komt met dezelfde afstandsbediening als de C8K. Een mooie zilveren versie, fijn in de hand, met een beperkt aantal toetsen en uitstekende layout. De toetsen hebben een zachte, duidelijke aanslag en je vindt snel alles terug. De drie horizontale streepjes-toets rechts boven de d-pad is voor het snelmenu. Met toetsen voor de ingangen, mute, live tv en alle instellingen heb je alles bij de hand. Er zijn vier sneltoetsen voor Netflix, Prime Video, YouTube en daarboven TCL-tv (de internetkanalen die TCL aanbiedt). Het gebruiksgemak is uitstekend.
TCL 85C9K - Beeldverwerking
TCL gebruikt opnieuw de Mediatek Pentonic 700-chipset als basis voor de AIPQ Pro-processor. Het verbaast daarom niet dat we de prestaties die we op de C8K zagen volledig herkennen op dit model. De tv levert vlotte en nauwkeurige deinterlacing en herkent moeiteloos verschillende video- en filmframerates zodat moiré-effecten of gekartelde randen in live tv hoogst uitzonderlijk zijn. De upscaling presteert goed maar levert een relatief zacht beeld op. De scherpte kan iets omhoog, maar vermijdt instellingen hoger dan tien want die brengen een reëel risico van vals detail mee. Bij dvd’s is extra voorzichtigheid geboden, al compenseert de uitstekende ruisonderdrukking hier veel. De ruidonderdrukking kan nu ook beter MPEG-compressie aanpakken, blokvorming verdwijnt nu meestal behalve in de zwaarste gevallen. Kleurbanden in zachte gradiënten verdwijnen nog steeds effectief, mits de instelling “Superieure Gradatie” op laag staat. In de hoogste stand gaat te veel detail verloren. In de lastige Game of Thrones-testscène blijft lichte strookvorming zichtbaar. HDR-beelden tonen daarentegen bijna perfecte kleurgradiënten, meestal zelfs zonder enige vorm van banding.
Het paneel biedt een goede bewegingsscherpte, maar de fijnste details blijven verborgen in snel bewegende beelden. De tv beschikt over een 240Hz-modus via de instelling ‘Dynamische versnelling’. Deze halveert intern de verticale resolutie van 2160 naar 1080 lijnen alvorens alle beeldverwerking uit te voeren, waarna het paneel de ontbrekende lijnen interpoleert bij het tonen van de content. Het detailverlies is klein maar aanwezig. Voor sport is deze modus een goede keuze, voor films minder. Gamers kunnen op deze manier in Full HD gamen aan zelfs 288Hz. Wie zich stoort aan de judder van 24fps filmbeelden kan motion interpolation activeren. Die kan echter bij snelle camerabewegingen niet altijd alle schokken verwijderen.
TCL 85C9K – Beeldkwaliteit
De C9K gebruikt hetzelfde Crystglow Wide HVA-paneel dat we voor het eerst zagen in de C8K. Het deelt dan ook alle belangrijke eigenschappen. De kijkhoek is beter dan bij het traditionele HVA-paneel dat je bijvoorbeeld in de C7K vindt. En de Crystglow afwerkingen verbetert de anti-reflectie eigenschappen, al raden we nog steeds aan om sterke reflecties te vermijden.
Het paneel levert een eigen contrast van 5866:1, iets minder dan we op de C8K gemeten hebben, maar nog steeds een uitstekend resultaat. De miniled achtergrondverlichting is onderverdeeld in 96×54 zones (5184). Dat zijn er behoorlijk wat extra vergeleken bij de C8K (van wie het 85 inch-model 2880 zones telt). Met de local dimming geactiveerd stijgt het contrast naar 27478:1, een mooi resultaat maar minder goed dan wat we op de C8K zagen. Het zou fout zijn om daaruit te concluderen dat het contrast op de C9K slechter is, maar wat we wel kunnen stellen is dat die extra zones geen spectaculaire verbetering van het contrast leveren. Op de eenvoudigere sequentiële contrast-test meten we wel bijna OLED-resultaten, en de kleinere zones reduceren in elk geval mogelijke halo-effecten nog verder dan dat al op de C8K het geval was. Daardoor zijn halo’s bijna uitsluitend zichtbaar op heel donkere achtergronden en storen ze nog nauwelijks. Enkel in HDR-beelden waar de helderheid van een enkel licht object op donkere achtergrond heel intens kan zijn, zie je nog vaag wat gloed rondom. Het scherm had een goede uniformiteit zowel in donkere als heldere beelden.
Met de Filmmaker Mode is de beste weergave van de originele intentie gegarandeerd, op voorwaarde dat die goed gekalibreerd is natuurlijk. Dat blijkt wel het geval, we zien een uitstekende kleurtemperatuur, en goed kleurweergave. Enkel de gammawaarde is iets te hoog, waardoor het beeld een tikje donkerder is dan bedoeld, en vooral schaduwnuances wat donker uitvallen, al blijven ze nog zichtbaar. Dat is gemakkelijk te corrigeren in de instellingen.
Of je kan voor de Film beeldmode kiezen, die is iets beter geschikt voor kijk bij meer omgevingslicht, net dankzij een lager ingestelde gammawaarde.
TCL 85C9K - HDR
De piekhelderheid van de 85C9K liegt er niet om. Op het 10% testvenster meten we 4443 nits, en zelfs op het volledig wit scherm levert hij nog 687 nits. Daarmee gaat hij nog eens vlot 20% boven de al indrukwekkende prestaties van de C8K. Met de boost-instelling kan de C9K tijdelijk nog iets hogere waardes noteren, maar we zien daar relatief weinig nut voor. De C9K heeft duidelijk licht op overschot, we zijn meer benieuwd hoe hij daar mee omspringt.
Geen verrassingen bij het kleurbereik, dat is uitstekend. De quantum dots in de achtergrondverlichting zorgen voor 95% P3 en 77% Rec.2020. De C9K ondersteunt HDR10, HLG, HDR10+ en Dolby Vision IQ met Precision Detail. Hoe ziet dat eruit met zoveel contrast, helderheid en kleur?
We schakelen naar de HDR10 Filmmaker Mode en net als bij de C8K zien we dat middentonen en heldere tonen wat te helder zijn, terwijl de donkere tonen net wat te donker zijn. Daardoor heb je iets meer contrast in beeld, maar vooral die iets te donkere schaduwnuances zien we liever niet. Die zijn bij matig omgevingslicht soms al lastig te zien en door ze donkerder te maken wordt dat alleen maar lastiger. Ze blijven weliswaar nog net voldoende zichtbaar. De grijsschaal scoort prima en ook de algemene kleurweergave is uitstekend. In bijzonder heldere scènes kan de C9K wat witnuances maskeren. Helaas kan ‘Dynamische Tonemapping’ dat niet echt oplossen. Je wint wat witdetail maar verliest contrast omdat het beeld helderder wordt. Dat blijft een punt waar TCL aan moet werken, en tot dan laten we het liever uitstaan. De HDR-beelden zien er in elk geval uitstekend uit. Maar Dolby Vision IQ blijkt andermaal de beste manier om maximale prestaties uit de tv te halen. Die beelden zijn adembenemend.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
TCL 85C9K – Geluidskwaliteit
Dezelfde audioconfiguratie als in de C8K, een B&O getunede 90W configuratie die in de specificaties als 6.2.2 wordt genoteerd, maar na fysieke inspectie een 2.1.2-opstelling blijkt te zijn. Die 6.2.2 kanalen verwijzen vermoedelijk naar de virtualisatie. Nota voor TCL: we zien liever fysieke specificaties. De tv ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X.
Onze algemene indruk van de klank was goed. Muziekfragmenten klonken overtuigend zodra we naar de ‘Muziek’ preset schakeleden, en filmfragmenten krijgen een stevige soundtrack met goede surroundervaring en wat bescheiden hoogte-effecten. Er is een goede hoeveelheid bas te horen en enkel bij erg hoge volumes hoor je wat vervorming en kan het chassis wat trillen. Via de Beosonic-instelling kan je de klank aanpassen op twee assen: van warm naar helder en van ontspannen naar energiek naar eigen voorkeur. Voor heel wat kijkers is dit voldoende, wie het grote beeld wil aanvullen met dito audio is een soundbar aangewezen.
TCL 85C9K – Conclusie
Na de indrukwekkende prestaties van 98C8K lagen onze verwachtingen voor de 85C9K misschien net iets te hoog. Het is een prachtige televisie, zeker met dit schermformaat, maar de prestaties zijn niet zo veel beter dan de C8K dat we de meerprijs verantwoord vinden. Verder zijn er geen zware minpunten. Betere dynamische tonemapping zou TCL nog een flinke boost kunnen geven qua prestaties. En de HDR Filmmaker mode gaf een tikje donkere details prijs. Maar verder bevestigt TCL met de C9K-reeks zijn sterke positie in de markt. Het toestel levert hoog contrast, minimale halo’s dankzij duizenden dimmingzones, een ruime kijkhoek en verbeterde anti-reflectie. De piekhelderheid en het kleurbereik zijn indrukwekkend, zodat HDR-beelden een knappe indruk nalaten. De beeldverwerking is aangescherpt, met nauwkeurige 10 bit-kleurgradaties in HDR en goede ruisonderdrukking. Gamers krijgen uitgebreide opties, tot 4K144 en zelfs 2K288. De B&O-audio klinkt krachtig en Google TV biedt een compleet streamingaanbod.
9.0
Beoordeling TCL 85C9K
Pluspunten
Uitmuntend contrast en zwartdetail
Zeer goede local dimming met 5184 zones
Verbeterde kijkhoek en anti-reflectie
Record piekhelderheid en ruim kleurbereik
Zeer goede beeldverwerking
Verbeterde bewegingsscherpte tot 288Hz
Dolby Vision IQ Precision Detail en HDR10+
HDMI 2.1 met volledige gamer-features
Groot formaat met redelijke prijs
Prima B&O audio met Dolby Atmos en DTS:X
Minpunten
Dynamische HDR Tonemapping met beperkte meerwaarde
Geen zware verbetering tegenover de C8K
Filmmaker Mode HDR heeft iets te donkere schaduwnuances
