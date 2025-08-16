Review: TCL 85C9K (C9K) miniled-televisie

TCL 85C9K – Beeldkwaliteit

De C9K gebruikt hetzelfde Crystglow Wide HVA-paneel dat we voor het eerst zagen in de C8K. Het deelt dan ook alle belangrijke eigenschappen. De kijkhoek is beter dan bij het traditionele HVA-paneel dat je bijvoorbeeld in de C7K vindt. En de Crystglow afwerkingen verbetert de anti-reflectie eigenschappen, al raden we nog steeds aan om sterke reflecties te vermijden.

Het paneel levert een eigen contrast van 5866:1, iets minder dan we op de C8K gemeten hebben, maar nog steeds een uitstekend resultaat. De miniled achtergrondverlichting is onderverdeeld in 96×54 zones (5184). Dat zijn er behoorlijk wat extra vergeleken bij de C8K (van wie het 85 inch-model 2880 zones telt). Met de local dimming geactiveerd stijgt het contrast naar 27478:1, een mooi resultaat maar minder goed dan wat we op de C8K zagen. Het zou fout zijn om daaruit te concluderen dat het contrast op de C9K slechter is, maar wat we wel kunnen stellen is dat die extra zones geen spectaculaire verbetering van het contrast leveren. Op de eenvoudigere sequentiële contrast-test meten we wel bijna OLED-resultaten, en de kleinere zones reduceren in elk geval mogelijke halo-effecten nog verder dan dat al op de C8K het geval was. Daardoor zijn halo’s bijna uitsluitend zichtbaar op heel donkere achtergronden en storen ze nog nauwelijks. Enkel in HDR-beelden waar de helderheid van een enkel licht object op donkere achtergrond heel intens kan zijn, zie je nog vaag wat gloed rondom. Het scherm had een goede uniformiteit zowel in donkere als heldere beelden.

Met de Filmmaker Mode is de beste weergave van de originele intentie gegarandeerd, op voorwaarde dat die goed gekalibreerd is natuurlijk. Dat blijkt wel het geval, we zien een uitstekende kleurtemperatuur, en goed kleurweergave. Enkel de gammawaarde is iets te hoog, waardoor het beeld een tikje donkerder is dan bedoeld, en vooral schaduwnuances wat donker uitvallen, al blijven ze nog zichtbaar. Dat is gemakkelijk te corrigeren in de instellingen.