SwitchBot lanceert oplaadbare variant van knopjesdrukker Bot

Alhoewel SwitchBot tegenwoordig echt een grote speler is op smarthomegebied met robotstofzuigers, beveiligingscamera’s en Matter-hubs, begon het bedrijf klein. In 2021 hebben we de Curtain getest, een apparaatje dat je gordijnen slim maakte. Het begon echter met de SwitchBot Bot een product dat echt op wist te vallen. Een klein apparaatje dat knoppen kan indrukken. Is dat niet het toppunt van luiheid? Misschien wel, maar het opent de deuren naar allerlei nieuwe mogelijkheden. Plak hem op je koffiemachine en je kunt koffie zetten vanuit je bed. Gebruik hem op je hifi-set om deze op afstand aan te zetten, op je wasmachine, op een lichtknopje of waar dan ook. De SwitchBot Bot maakte domme apparaten echt slim.

Inmiddels was het toch tijd voor een nieuwe versie, aldus SwitchBot. Het merk lanceert nu namelijk een oplaadbare variant. Geen geklooi meer met batterijen, maar gewoon even opladen via usb-c wanneer dat nodig is. De nieuwe variant heet dan ook de SwitchBot Bot Rechargeable en SwitchBot noemt het zelf een nieuwe variant op de cult classic. Aan boord vinden we een 370 mAh-batterij die, bij één keer drukken per dag, ongeveer zes maanden mee moet gaan. Verder is de SwitchBot Bot Rechargeable zoals je mag verwachten. Deze is te bedienen via de app, remote of met je stem, maar ook met een Matter-hub in combinatie met andere ecosystemen.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe SwitchBot Bot Rechargeable is per direct verkrijgbaar voor 33,99 euro.