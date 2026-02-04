Anker komt met betaalbare eufy C28 robotstofzuiger

Wereldwijd leverancier van slimme oplaadtechnologieën en consumententechnologieproducten (Anker) komt met een nieuw model robotstofzuiger: de eufy C28. Dit nieuwe model is gericht op het middensegment. De robotstofzuiger beschikt over een volledig automatisch 5-in-1 basisstation. Dit station neemt veel werk uit handen en voert maar liefst vijf taken tegelijk uit: het automatisch legen van de stofbak, reinigen en drogen van de dweil, vullen van het waterreservoir en afvoer van het vuile water. Hierdoor is handmatige tussenkomst tot een minimum beperkt. De krachtige turbozuigkracht van 15.000 Pascal zorgt voor een grondige reiniging en de klitvrije DuoSpiral-borstel voorkomt dat de borstel vol komt te zitten met haar en vermindert verstoppingen.

Het hart van het systeem is de HydroJet-technologie met zelfreinigende dweil, bekend van het premium eufy S1 Pro-model van ANKER. De dweil reinigt zichzelf continu met vers water tijdens het bewegen, waardoor de vloer nooit met vies water wordt schoongemaakt en ook de meest hardnekkige vlekken verwijderd worden. Deze functie, die voor het eerst in het middensegment beschikbaar is, zorgt voor streeploze vloeren en een consistent schoon dweiloppervlak, zelfs in grotere appartementen of huizen.

De intelligente navigatie van iPath 2.0 zorgt voor een nauwkeurige en veilige oriëntatie in het hele huis. De door AI aangedreven obstakeldetectie herkent objecten zoals meubels en speelgoed en navigeert daar vakkundig omheen, zelfs bij weinig licht. Met de eufy-app stel je eenvoudig schoonmaakschema’s in, wijs je kamers toe en bekijk je de plattegrond van je huis.

Prijzen en beschikbaarheid

De eufy C28 is nu tijdelijk verkrijgbaar voor €499,- op de eufy-website, bij Coolblue en bij andere retailers. Dit lanceeraanbod (€100,- korting op de adviesprijs van €599,-) is geldig tot 15 februari 2026.