Teufel lanceert tweede generatie van de MOTIV GO bluetoothspeaker

07 april 2026 1 Minuut 0 Reacties
Teufel heeft de MOTIV GO 2 gelanceerd. Deze draagbare bluetoothspeaker valt op door het hoogwaardige design en krachtig stereogeluid.

De Teufel MOTIV GO 2 is de tweede generatie van de MOTIV Go bluetoothspeaker. De eerste generatie verscheen in 2020 en werd in datzelfde jaar door ons getest en met een 8.5 beoordeeld. De speaker deed het jaren later nog steeds erg goed en werd dan ook niet voor niets weer opgenomen in ons zomerdossier met de beste bluetoothspeakers van vorig jaar. Zes jaar later was het tijd voor een tweede generatie van de bluetoothspeaker, aldus de Berlijnse audiofabrikant.

De Teufel MOTIV GO 2 doet niet heel veel anders dan de eerste generatie, maar wordt naar het hier en nu gebracht. Voorzien van twee fullrange drivers en twee passieve basmembramen levert de speaker volgens Teufel een levendig en krachtig stereogeluid. Zet Teufel Dynamore-technologie aan voor een breed stereopanorama. De speaker is voorzien van bluetooth 5.3 met AAC om muziek van je favoriete streamingdienst te beluisteren. Naast de kleuren Night Black en Silver White is daar nu ook de frisse kleur Soft Lavender. De speaker is voorzien van een aluminium frame met een afneembare en krasbestendige textielbekleding. De speaker gaat 15 uur mee in de Eco-modus en er is nu ook app-ondersteuning met de Teufel Go-app. Een spatje water is ook niet erg dankzij IPX5.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel MOTIV GO 2 is per direct verkrijgbaar voor 229,99 euro via de website van Teufel.

