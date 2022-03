Dit zijn de prijzen van de LG 2022 OLED tv’s en QNED tv’s

LG brengt dit jaar weer een groot aantal televisies op de markt. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft in de OLED tv line-up één serie met 8K-resolutie, de Z2-serie, en in de QNED tv line-up zien we twee series met deze hoge resolutie terug. De Z2-serie met OLED-televisies komt in april op de markt, met prijzen van 12.999 euro (77-inch) en 25.999 euro (83-inch). De topmodellen in de QNED99-serie komen voor 3.499 euro (65-inch), 4.999 euro (75-inch) en 6.999 euro (86-inch) op de markt.

De goedkoopste OLED-televisie voor dit jaar is het 48-inch model uit de A2-serie. Deze televisie kost 1.399 euro. De eerste 42-inch OLED-televisies van LG zien we terug in de C2-serie en deze kosten 1.599 euro. Mocht 77-inch je voorkeur hebben dan heb je dit jaar de keuze uit de G2-, C2- en B2-serie, met prijzen van respectievelijk 4.999 euro, 4.299 euro en 3.999 euro. Hieronder vind je een overzicht van alle prijzen. Wil je meer weten over de specificaties van al deze televisies? Lees dan verder in de LG 2022 OLED tv line-up en de LG 2022 lcd led tv line-up.