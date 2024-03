Nikon introduceert de NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR

Door de compacte afmetingen en gewicht van slechts 725 gram is dit objectief gemakkelijk om mee te nemen onderweg. De zeer veelzijdige brandpuntsafstand biedt 28 mm in de groothoekstand, 400 mm in de supertelestand en alles daartussenin. In omstandigheden met weinig licht of snelle bewegingen, worden trillingen tegengegaan met de ingebouwde optische vibratiereductie van 5,0 stops. Het VR-voordeel neemt toe tot 5,5 stops wanneer het objectief wordt bevestigd op een Nikon Z-camera met Synchro VR-functie.1,2 Bovendien is dit objectief voorzien van de snelle, stille stappenmotor van Nikon voor autofocus, zodat gebruikers snel scherp kunnen stellen, zelfs bij snel bewegende onderwerpen.

Het multifunctionele NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR objectief is niet alleen goed voor groothoek. Met kortste scherpstelafstanden van slechts 0,2 m bij 28 mm en 1,2 m bij 400 mm3 is dit superzoomobjectief ook ideaal voor close-ups. De maximale reproductieverhouding is 0,35x, waardoor gebruikers prachtige gedetailleerde opnamen kunnen maken van kleinere onderwerpen en deze reproduceren op bijna de helft van hun werkelijke grootte. Daarnaast is dit lichtgewicht superzoomobjectief niet gevoelig voor weerschommelingen dankzij de betrouwbare afdichting rond de vatting en alle aanpasbare onderdelen, en dus geschikt voor elke reis, wandeling en verschillende lichtomstandigheden.

Overzicht van belangrijke kenmerken

14,2x zoom: de zeer veelzijdige brandpuntsafstand biedt 28 mm in de groothoekstand, 400 mm in de supertelestand en alles daartussenin.

Lichtgewicht en uitgebalanceerd: met een gewicht van slechts 725 gram is dit objectief van groothoek tot supertele zeer makkelijk te hanteren. Pannen en scherpstellen op het onderwerp gaat vloeiend, zelfs als je helemaal inzoomt tot 400 mm.

VR tot 5,5 stops: Ingebouwde optische vibratiereductie met 5,0 stops1 gaat trillingen tegen voor scherpe opnamen, zelfs bij weinig licht. In combinatie met een Nikon Z-camera met Synchro VR kan de correctie worden uitgebreid tot 5,5 stops.2

Fantastische resultaten van dichtbij: de kortste scherpstelafstand is slechts 0,2 m van onderwerpen in de groothoekstand en 1,2 m als je hebt ingezoomd tot 400 mm.3 Met een maximale reproductieverhouding van 0,35x kun je geweldige close-ups maken.

Betrouwbare autofocus: Nikons snelle, stille stappenmotor zorgt ervoor dat gebruikers snel en vrijwel geluidloos kunnen scherpstellen.

Bekende Nikon-ergonomie: de geluidloze instelring kan worden aangepast en een zoomvergrendeling voorkomt dat het objectief uitschuift wanneer je het objectief niet gebruikt.

Afgedicht en klaar voor actie: betrouwbare afdichting rond de vatting en alle aanpasbare onderdelen voorkomt dat stof en waterdruppels in de objectiefcilinder terechtkomen.

Vierkante zonnekap: de meegeleverde zonnekap heeft een opvallend vierkant ontwerp. Je kunt het omkeren om ruimte te besparen wanneer je het objectief opbergt. Het is ook mogelijk om met de omgekeerde zonnekap te fotograferen.

Beschikbaarheid en prijs

De NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR is vanaf midden april 2024 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 1549,-.