House of Music breidt zijn audioportfolio uit met TEAC

TEAC, de Japanse fabrikant van consumentenelektronica, is een gevestigde naam in de audiomarkt. Het begon in 1953 en heeft wereldwijd een reputatie opgebouwd voor het produceren van audioproducten die geluid zo zuiver mogelijk opnemen en reproduceren. Het heeft bijgedragen aan belangrijke opnames voor evenementen zoals de Olympische Spelen (met cassettes) en films zoals Star Wars (met tapes), en aan muziek van artiesten zoals Bruce Springsteen (met speakers en mixing).

Met een heel uitgekiend productaanbod heeft TEAC vandaag de dag een vaste plaats verworven in de wereld van hoogwaardige audioapparatuur. Het is een toonaangevende fabrikant van versterkers, tuners en cd-spelers, en staat internationaal bekend als een topmerk in platenspelers. House of Music is verheugd om dit merk aan zijn activiteiten toe te voegen, omdat het perfect past binnen de strategie die een jaar geleden is herzien. Hierin keerde het bedrijf terug naar zijn roots: muziek. House of Music heeft de ambitie om voor elke consument en elk verkoopkanaal het juiste product in het juiste prijssegment aan te bieden. Met TEAC vervolledigt het zijn positie binnen de Belux-markt en voorziet het merk van de nodige ondersteuning op het gebied van logistiek, dienst na verkoop en marketing.