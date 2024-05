A25

Deze versterker werkt in klasse G. Klasse A-versterkers zijn inefficiënt, maar kennen geen crossoververvorming en klinken zeer zuiver en gedetailleerd bij lage volumes. Klasse AB kent crossoververvorming, verbruikt minder energie en mist de detaillering bij lage volumes. De A25 heeft een ingangstrap die in klasse A werkt (tot ongeveer 15-20 watt per kanaal) en biedt daarmee de gewenste detaillering bij lage niveaus. Achter die ingangsstage is een klasse AB-versterker. Die krijgt pas een hogere spanning als dat nodig is en staat in een soort ruststand die gevoed wordt door een lage spanning. Dat is uiteraard afhankelijk van het muzieksignaal. Als de muziek daarom vraagt, komt de benodigde stroom van een extra voedingsunit die dan bijgeschakeld wordt. Dat ‘bijschakelen’ verhoogt in principe de spanning en dat gebeurt met behulp van zeer snelle en moderne silicon devices. Klasse G laat in de praktijk vaak meerdere power-rails zien die dan bijgeschakeld worden (rail switching). De versterker gebruikt dus zeer weinig vermogen en er is weinig warmteverlies. Bij gebruik van luidsprekers met een hoog rendement zal de A25 waarschijnlijk zelden de klasse AB-stage in hoeven schakelen. ARCAM noemt die techniek klasse G. Dat staat dus niet voor een analoog schakelende versterker, zoals bij klasse D. Klasse G lijkt enigszins op klasse H. Bij de laatste wordt de spanning naar de klasse AB-stage gemoduleerd, afhankelijk van het benodigde te leveren vermogen. Ook hebben klasse H-versterkers een algoritme dat de benodigde spanning enigszins voorspelt. De benodigde spanning is dan aanwezig net voordat een crescendo of fortissimo in de muziek optreedt.

De A25 levert 100 watt per kanaal aan een 8 ohm belasting. Bij 4 ohm is dat 165 watt. Er is een ingebouwde converter (ESS ES9280A DAC-chipset). De beschikbare digitale ingangen zijn via USB-C (384 kHz / 32-bit maximaal), coaxiaal (RCA) (192 kHz / 32-bit maximaal) en optisch (Toslink) (192 kHz / 32-bit maximaal). DSD kan naar binnen via USB-C (1024 = 45,2 MHz maximaal). Digitaal kan ook naar binnen via Bluetooth 5.2 (met aptX™ Adaptive Technology). Hoofdtelefoons kunnen bedraad aangesloten worden of via bluetooth. Er is een MM phono-ingang en er zijn drie rca-ingangen op lijnniveau.