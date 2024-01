Xgimi lanceert Horizon Max en projector in plafondlamp

De Xgimi Horizon Max is de helderste projector die het bedrijf tot nu toe op de markt gebracht heeft. Dit model heeft een resolutie van 4K, een helderheid van 3.100 lumens en beschikt over een Dual Light 2.0 laser en led hybridestructuur. Daarnaast komt de projector met een 2.000:1 contrast, ondersteuning voor DTS audio en IMAX Enhanced. Google TV is aanwezig voor alle smart tv-functionaliteiten.

Opvallender is de Xgimi Aladdin. Dit is een projector die vermond is als plafondlamp. Je kunt de projector direct aansluiten op een lichtpunt en vervolgens een hd (1080p) beeld van maximaal 100-inch weergeven op een muur of scherm. De projector kan bediend worden via de meegeleverde remote of de Xgimi-app. 360-graden geluid wordt weergegeven door ingebouwde Harman Kardon-speakers. En als de projector uitstaat kan de lamp vanzelfsprekend als lamp gebruikt worden. Ook dit model heeft Google TV aan boord.

Wanneer de twee nieuwe projectoren op de markt verschijnen is nog niet duidelijk. De Horizon Max zal minder dan 3.000 dollar kosten, terwijl de Aladdin iets minder dan 1.000 dollar zal kosten.