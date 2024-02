De nieuwe bluetoothspeaker is ontworpen om overal mee naartoe te nemen. Voorzien van een waterdichte behuizing dankzij IP67 is de Teufel ROCKSTER GO 2 zelfs bestand tegen een val in het zwembad. Voorzien van twee full-range drivers van aluminium en een passief basmembraan moet de speaker zorgen voor indrukwekkend stereogeluid. Dankzij Dynamic Bass kun je de lage tonen aanpassen aan het geselecteerde volume. De Dynamore-technologie van Teufel is ook op dit model weer aanwezig om het stereoveld te verbreden.

De Teufel ROCKSTER GO 2 is voorzien van bluetooth met ondersteuning voor AAC. Google Fast Pair is aanwezig om de speaker snel met je smartphone te verbinden. Heb je een feestje op de planning staan? Maak dan gebruik van de Party Link-functie om twee van deze speakers tot een echte stereoset om te bouwen. Ook leuk is de ingebouwde geluidskaart in deze speaker, zodat je deze ook kunt verbinden met een PC of Mac via een usb-kabel. De batterij gaat bij middelhoog volume ongeveer 15 uur mee. In de spaarstand zelfs 28 uur. Opladen kan via de usb-c-poort. De bluetoothspeaker wordt geleverd met een draagriem, zodat je de speaker makkelijk kunt meenemen.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel ROCKSTER GO 2 is verkrijgbaar in de kleurencombinatie Black/Red en Grey/Black. Ook is er een volledig zwarte versie in de kleur Night Black. De speaker is per direct verkrijgbaar via teufelaudio.nl voor 149,99 euro.

Lees meer over Teufel.