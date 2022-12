2022: Zelfs Samsung gaat overstag en komt met oled

Een interessante trend die we dit jaar zien is de komst van kleinere oled-televisies, met name in het 42-inch formaat. Oled wordt hiermee toegankelijker en ook nemen hierdoor de gebruiksscenario’s toe. Ook verschijnt de oled-techniek steeds vaker in monitoren.

Waar we minder van zien – of in ieder geval minder over gehoord hebben – is 8K. Na een aantal jaren flink pushen van verschillende fabrikanten, waaronder Samsung, lijkt de storm wat te zijn gaan liggen. Nog steeds heeft Samsung een aardig assortiment met 8K-modellen en nog altijd zijn er bij verschillende merken prijzige premium modellen met de 8K-resolutie te koop, maar er is veel minder aandacht voor. De consument loopt er nog niet warm voor en vooral contentproviders doen er maar weinig mee. Streamingdiensten focussen zich vooral op licentiedeals, het aanbod van content en de strijd om de kijker. De 8K-resolutie maakt daar vooralsnog geen belangrijk onderdeel van uit.

Waar tv-fabrikanten wel terrein proberen te winnen is bij de gamers onder ons. Nagenoeg alle grote merken introduceren features speciaal voor gamers, al is het onder verschillende noemers. Laten we het de Gaming Bar noemen; een speciaal menu waar de gamer alle instellingen direct kan veranderen voor een optimale ervaring. Dit natuurlijk naast een speciale Game-modus die de input lag minimaliseert. Ook features als 4K bij 120Hz, 144Hz, VRR (Variable Refresh Rate) en ALLM (Auto Low Latency mode) komen steeds vaker voorbij om de televisie onderdeel te maken van de ideale gamingsetup.