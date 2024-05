Homey introduceert Moods voor je slimme verlichting

Homey introduceert een nieuwe functie genaamd Moods. Hiermee kan je de kleuren van de verlichting aanpassen. Het werkt vrijwel identiek als de Scenes in andere apps, zoals bijvoorbeeld Philips Hue. Gegroepeerde lampen kun je zo samen een bepaalde kleur of wittint geven. Je kunt dit volledig zelf naar wens aanpassen door geschikte kleuren te selecteren, maar via de nieuwe functie Moods kun je ook kiezen uit voorgeprogrammeerde opties, de zogenaamde presets. Je kunt bepaalde Moods ook op je Home-tab laten weergeven, zodat ze snel beschikbaar zijn.

Homey heeft Moods bekendgemaakt in een blogpost. Uiteraard kan je ze ook starten in combinatie met de bekende Flows van Homey. Zo kan je een Mood starten op basis van thuiskomst, wanneer een knop ingedrukt wordt of op basis van een sensor. Ook kan het andersom, dat een Flow start wanneer een Mood in gang is gezet. Ook Amazon Alexa en Google Assistant kunnen gebruikt worden om een Mood te starten.

Homey Moods vanaf nu beschikbaar

Moods zijn per direct beschikbaar via zowel de gratis als de Premium-versie en Homey Pro (2023) vanaf Homey Pro v11.0 en de Homey-app v8.2. Heb je een oudere Homey Pro van 2016-2019? Dan kan je Moods ontgrendelen door de functie eenmalig aan te schaffen voor 10 euro.