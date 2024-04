Streamingtips #17 – Jachtseizoen, Shogun en Apples Never Fall

Tiger (Disney+)

Tijgers zijn prachtige dieren, vooral als ze in het wild hun eigen ding doen. In de documentaire Tiger leren we meer over deze in India levende dieren. We volgen de tijgerin Ambar die haar welpjes probeert te leren hoe het leven werkt. Het is schattig, het is prachtig gefilmd en er komt ook veel spanning voorbij in de vorm van slangen, beren en andere natuurlijke vijanden.