Net op het moment dat je wat muziek wil beluisteren of even wil gamen is de koptelefoon leeg. Klinkt het bekend in de oren? Vooral als je een meer casual luisteraar bent, kan het wel eens gebeuren. Of misschien ben je net een intensieve gebruiker maar vergeet je vaak ’s avonds het toestel in te steken. De Powerfoyle-producten van Urbanista claimen deze problemen op te lossen. De belofte van het merk is simpel: dankzij de ingebouwde zonnepanelen hoef je nooit te laden. Ze zijn zoals het hippe merk met Scandinavische roots het zegt ‘light-powered’. Zolang je hoofdtelefoon of speaker in het licht vertoeft, blijft het spelen.

Dit past in een breder engagement van het merk, dat sinds 2021 claimt in te zetten op duurzaamheid. Sommige producten zijn gemaakt uit gerecycleerde materialen, met name de Malibu Bluetooth-speaker die volledig uit hergebruikte plastics en textiel bestaat.

Als een merk afkomt met een leuke technologie of gimmick, dan vertaalt dat zich gauw naar een hoger prijskaartje. Dat lijkt bij de Powerfoyle-producten minder het geval te zijn. De drie beschikbare toestellen zijn niet echt duur, al hangt dat standpunt uiteraard wel van je budget af. De Los Angeles over-ears hoofdtelefoon met noise-cancelling kost 199 euro, de Malibu draadloze speaker is 169 euro, terwijl de Phoenix draadloze oordoppen met ruisonderdrukking voor 149 euro over de toog gaan. Dat zijn prijspunten die eerder bij de middenklasse horen. Er bestaat trouwens nog een speciale 239-euro kostende uitvoering van de Los Angeles, de Hugo Edition. Deze werd samen met de bekende kledinglijn van Hugo Boss gecreëerd en etaleert een flashy kleurenpalet.