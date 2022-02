Luidsprekers kopen: welke specificaties zijn belangrijk en waar let je op?

Wat(t)?

Zoals ik eerder schreef, is het opgegeven Wattage van een luidspreker geen indicatie van het vermogen, maar een advies voor de kracht van een versterker die de luidspreker aan moet sturen. Dat heeft nog steeds niets te maken met hoe hard een luidspreker kan spelen, maar is slechts een aanbeveling. Belangrijker voor het resultaat is de combinatie van meerdere factoren, waaronder de gevoeligheid van de luidspreker, de efficiëntie, de weerstand en het frequentiebereik. Het is zeker mogelijk om aan een luidspreker met een opgegeven adviesvermogen van maximaal 200 Watt een 300 of zelfs 500 Watt versterker te verbinden. Sterker nog, vaak resulteert dit in extra controle over de drivers en ervaar je dus een strakkere weergave. Alleen bij hoorbare vervorming weet je dat je het maximale volumeniveau van de speaker hebt bereikt en dien je de volumeknop terug te draaien. En geloof me, dan staat het heel hard.

De kans op beschadigen van je luidsprekers is echter veel groter wanneer je een onderbemeten (te zwakke) versterker gebruikt om je luidsprekers aan te sturen. Dit resulteert in te weinig controle, waardoor er teveel warmte en vervorming optreedt en je de speakers vaak of je versterker onherstelbaar beschadigt. Dit fenomeen heet overigens clippen, waarbij er door een te grote vermogensvraag gelijkspanning in plaats van wisselspanning wordt geleverd aan de luidsprekers. Hou altijd wel rekening met de grootte van de luisterruimte, want met een versterker van 40 Watt 100 Watt luidsprekers aansturen is vragen om problemen als die hele ruimte ook met geluid gevuld moet zijn.