Nieuwe Polaroid Generation 3 camera’s werken ook met een app

De Polaroid Now+ Generation 3 is ontworpen voor fotografen die scherpere foto’s nodig hebben, zelfs in fel licht. Het verbeterde dual lens autofocus-systeem selecteert op intelligente wijze de optimale lens voor elke opname, wat zorgt voor scherpe details elke keer. De verbeterde afstandssensor, verfijnde flitser én verbeterde lichtmeting werken samen om geoptimaliseerde belichtingen te leveren op zonnige dagen. Functies zoals een ingebouwde statiefaansluiting en het kunnen werken met de Polaroid effectfilters, voegen eindeloze creatieve opnamemogelijkheden toe aan elke foto.

Door de camera te verbinden met de Polaroid-app krijgen gebruikers veel meer mogelijkheden. Gebruikers kunnen handmatige functies verkennen, waaronder diafragmavoorkeuze, remote controle, dubbele belichting, zelfontspanner en meer – allemaal ontworpen om de kunst van instant fotografie naar een hoger niveau te tillen. De Polaroid Now+ Generation 3 zal beschikbaar zijn in drie nieuwe kleuren: Wit, Koraal en Zwart. De camera is gemaakt van 40% gerecyclede materialen, waardoor het net zo duurzaam, als stijlvol, is. En uiteraard blijft hij volledig compatibel met de Polaroid i-Type en Polaroid 600 films.

Polaroid Now Generation 3

Voor degenen die verlangen naar de pure analoge ervaring, biedt de nieuwe Polaroid Now Generation 3 een klassieke kijk op instant fotografie. Geoptimaliseerd voor scherpere opnames in heldere omstandigheden, beschikt het over een verbeterde lichtmeter, geavanceerde afstandssensor, en hetzelfde betrouwbare dual lens autofocus-systeem. Met een ingebouwde statiefaansluiting, compatibiliteit met de Polaroid effectfilters, zelfontspanner en dubbele belichtingsmodi, is dit model verkrijgbaar in zes nieuwe kleuren – allemaal gemaakt van 40% gerecyclede materialen. Het is oplaadbaar via USB-C en volledig compatibel met Polaroid i-Type en Polaroid 600 film.

Prijzen en beschikbaarheid

De Polaroid Now+ Generation 3 zal binnenkort verkrijgbaar zijn bij Polaroid verkooppunten in de Benelux voor 149,99 euro in wit, koraal en zwart. De Polaroid Now Generation 3 is verkrijgbaar in vijf kleuren: Zwart, Koraal, Kiezelsteen wit, Geel en Paars. Het heeft een adviesverkoopprijs van 129,99 euro.