Eerste details en afbeeldingen LG 2025 oled tv’s duiken op

Uit Zuid-Korea is informatie gekomen over de C5-serie en G5-serie oled tv’s die LG in 2025 op de markt brengt. Beide productseries zijn daar gecertificeerd en dat betekent dat een aantal foto’s en details gelekt zijn. De C- en G-serie zijn de populairste series in de oled tv line-up van LG. De C-serie is de betaalbare variant, de G-serie komt met de nieuwste panelen en beschikt over een zeer slank design.

Hierboven zien we de LG C5, die begin 2025 gepresenteerd zal worden. Uit de eerste vergelijking blijkt dat er niet veel veranderd is aan het standontwerp. Ook zijn we er relatief zeker van dat de oled-televisies uit de C5-serie opnieuw in verschillende formaten zullen komen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inch. Wat opvalt zijn de reflecties die op het scherm zichtbaar zijn, al kunnen we daar nog geen grote conclusies uit trekken.

De G5-modellen worden naar alle waarschijnlijkheid uitgerust met het nieuwste MLA OLED-display met antireflectiefilter. En ook dit jaar zullen de piekhelderheid en gemiddelde helderheid weer iets hoger liggen.

Tijdens CES 2025, de beurs in Las Vegas die in januari van start gaat, krijgen we meer details van de Zuid-Koreaanse fabrikant te horen.