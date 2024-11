Review: Samsung T9 – Een SSD-snelheidsduivel

Samsung had al een T7 externe SSD in de capaciteiten 1 TB, 2 TB en 4 TB. Die bevallen goed als uitbreiding voor de opslagcapaciteit van montagecomputers en videofilmende smartphones. De technische ontwikkeling gaat echter door en daar is nu de T creditcard grootte SSD. Deze blinkt uit in een verpletterende snelheid van 2.016 MBs en compatibiliteit met directe video-opnamen van een smartphone zoals de Apple iPhone 15 Pro Max met USB-C 3.2 connector.

Waarom een externe SSD?

Daar zijn meerdere redenen voor. Ze vormen vaak een voordeliger uitbreiding voor de bestaande opslagcapaciteit van jouw montagenotebook of -desktop. Bij Apple betaal je veel voor een SSD-uitbreiding. En het vervangen van de interne drive kan je bij Apple niet zelf.

De externe SSD-drives kunnen aanmerkelijk sneller zijn dan de interne drive. Dan wel op de juiste snelle USB3.2- of Thunderbolt-poort aansluiten!

Je kunt een SSD makkelijk overal mee naar toe nemen. Een aantal modellen zijn beveiligd tegen vallen en/of vocht en beschikken bovendien over een beveiliging met wachtwoord of vingerafdruk.

De T9

Het sterkste punt van de Samsung T9 is de extreme snelheid bij schrijven en lezen. Via USB heb je 3.2 en Gen 2×2-interface op 20 Gigabit/seconde. Samsung gebruikt daarvoor de ASMedia-chip ASM2364 die PCIe 3.0-ssd’s via vier lanes verbindt. Dat geeft pas echt knallende prestaties bij 4, 6 en 8K video! In de praktijk ligt het lezen rond de 2.000 Megabits per seconde en het schrijven op 1.850 MB/S. Bij eenvoudigere USB-poorten liggen deze snelheden een stuk lager en kan je beter deT7 nemen.

De T9 is behoorlijk robuust. Een rubberen coating beschermt tegen een val tot 3 meter. Deze behuizing is niet echt waterdicht en blijkt in de praktijk stof aan te trekken. Softwarematig een aantal interessante specificaties: On board staat in het hoofddirectory encryptiesoftware voor MacOS en Windows. Ook is er en een Android-app beschikbaar in de Play Store. De eigen beheersoftware Magicia van Samsung is nu ook compatibel met Mac OS op de computer en iPhone. Koppel je de T9 aan de iPhone 15 (en straks ook 16) Pro (Max) dan neemt de Samsung T9 de opslag extern meten automatisch over. Er komt een eigen DCIM-mapje op de SSD-drive te staan. Je kunt nu ook filmen in ProRes 4K op 60P. Maar goed dat je minimaal 1 TB hebt want 1 minuut in dit formaat neemt al 12 GB in beslag. Bij de bevestiging op de iPhone wordt een adapterklem of cage aanbevolen. Er zijn drie uitvoeringen: 1 TB, 2 TB, en 4 TB. Er worden een kabeltje voor USB-C 3.2 en eentje voor oudere USB-standaards meegeleverd. Er is geen Thunderbolt-connector.

Conclusie

De T9 is met de juiste aansluiting een ware snelheidsduivel. Deze SSD-drive kan jouw NLE-computer een behoorlijke boost geven. Behalve op bijvoorbeeld een Mac Studio M2/M3 Max of iPhone 15 Max Pro een interessante keuze. Jammer is de wat stevige prijs…

Prijzen & Info