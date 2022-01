Review: IKEA Symfonisk speakerlamp – nieuw design, beter geluid

Design

De IKEA Symfonisk speakerlamp heeft geen bijzonder opvallend design maar is wel een slimme combinatie van licht en geluid. Een voet is voor een tafellamp immers altijd noodzakelijk, dus waarom stoppen we daar dan geen speaker in? Om die speaker kwijt te kunnen is de voet wel wat groter en breder dan bij pure tafellampen, maar dat is onderdeel van het design. Je hebt de keuze uit een witte (lichtgrijze) en zwarte voet, met daarbij horend een witte of zwarte lampenkap die van textiel of glas gemaakt is. De nieuwe Symfonisk speakerlamp oogt wat moderner en strakker dan zijn voorganger en met meer keuze qua design is de kans groter dat dit model in jouw interieur past.

De voet is wederom voorzien van een stoffen afwerking, maar het plateau waarop de knoppen zaten is nu verdwenen. De knoppen zijn nu op de speaker zelf te vinden. Helaas wel aan de achterzijde waardoor ze iets lastiger te bereiken zijn. Op de achterzijde zien we ook een ethernetpoort terug, voor diegenen die liefst een bekabelde verbinding gebruiken. Overigens bevindt de knop om het licht te schakelen zich wel aan de voorzijde.

Wat wel een gemiste kans is, is het feit dat de lampenkap niet universeel is. Althans; de aansluiting is niet universeel. Je kunt dus geen andere lampenkappen gebruiken dan de lampenkappen die IKEA voor dit model uitbrengt. Aan de andere kant is dit ook wel te begrijpen vanuit een bedrijfsstandpunt.