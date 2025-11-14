Extra dikke FWD Magazine 112 ligt in de winkels!

Naast de gewoonlijke lading primeurs en reviews, vind je in dit nummer een extra lading leesvoer. We trokken bijvoorbeeld naar Canada om kennis te maken met Moon (by Simaudio), en hun nieuwste creatie, de Moon 371. Ook een bezoek bij het smarthome/designbedrijf Basalte stond op de planning, evenals een luistersessie met hun nieuwe actieve Aalto F5-luidspreker. Twee interviews met topmensen van Hisense en Samsung geef je ook inzicht in de plannen van die twee grootmachten.

Op zoek naar een nieuwe tv? In dit nummer vind je reviews met metingen van de TCL 55C6K, de Panasonic TV-65Z95B en OLED65C54LA van LG. Drie heel andere toestellen, elk met hun troeven. Over tv-kijken gesproken: de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra is geen echt televisietoestel natuurlijk, maar op dat 11,6 inch AMOLED-scherm kun je wel geweldig Netflix en co streamen. De redactie legt deze megatablet op de rooster en ontdekt wat z’n andere talenten zijn.

Op audiovlak vind je veel primeurs in dit nummer. Een uitgebreide test van de Px8 S2 van Bowers & Wilkins bijvoorbeeld, een NC-hoofdtelefoon die luxueus uitpakt. Net anders is de Sennheiser HDB 630, de eerste draadloze hoofdtelefoon van het gerespecteerde merk dat het label ‘hifi’ mag dragen. Ook de Argon TT Signature kwam als eerst op de redactie binnen. Voor een merk dat enorm scoorde met betaalbare draaitafels, is deze platenspeler met zwevend subchassis en Ortofon 2M Black-element een grote stap. Betaalbaar is zeker de KUPID-speaker van DALI die we ook testen, bovendien beschikbaar in vele kleurtjes. Wie iets hoger mikt, mag dan weer de review van de Monitor Audio Bronze 50 7G niet missen.

Een echte surroundervaring tilt het filmkijken naar een veel hoger niveau. Een aantal nieuwe opties komen in nummer 112 aan bod. Twee high-end soundbars van Yamaha en Klipsch bijvoorbeeld, de True X Surround 90A en de Flexus Core 300. Het zijn twee topmodellen, maar wel op hun eigen manier. De HT Saturn van Hisense pakt het anders aan: met vier draadloze speakers en een subwoofer biedt het een omhullende ervaring tussen soundbar en AV-receiver. Interessant voor wie een UST-projector heeft, ook. Echte thuisbioscoopfanaten moeten dan weer de Denon AVC-X2850H-review van onze expert Harro zeker doornemen. Dit populair model van Denon krijgt hiermee een mooie update. Iets helemaal anders zijn dan weer de Canton Atelier 9 Onwall-speakers. Met een dikte van amper 10 cm zijn dit muurspeakers die heel subtiel in de kamer staan (en je kunt ze ook inbouwen).

Is dat alles? Zeker niet! Een reportage van een luistersessie met bijzondere MartinLogan Expression ESL 13A-elektrostaten en Michi-versterking, een test van de Switchbot S20, en nog veel meer. Mis nummer 112 van FWD Magazine dus zeker niet!

