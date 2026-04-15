Evenement Nieuws Audio Bronnen en spelers Receivers en versterkers

Eversolo Streaming bij Hifi Overgaauw op 7 mei

15 april 2026 1 Minuut 0 Reacties
Eversolo DMP

Eversolo biedt een breed pakket netwerkspelers maar ook complete audio systemen. Wat begon met de inmiddels wel bekende DMP-A6 — een combinatie van een prachtig touchscreen, een feilloze app en high-end prestaties tegen een toegankelijke prijs — is uitgegroeid tot een indrukwekkend totaalpakket. Tijdens deze avond nemen we u mee door het volledige universum van Eversolo: van de bekroonde DMP-streamers tot hun krachtige streaming-versterkers en verfijnde voor- en eindversterkercombinaties.

Eversolo

Dat het merk niet stilzit, bewijzen de recente successen. Zo is de nieuwe DMP-A10 door EISA uitgeroepen tot Premium Streamer of the Year 2025-2026, terwijl de Eversolo Play de titel Best Value Streaming Amplifier in de wacht sleepte. Maar wat zijn nu de werkelijke verschillen onder de motorkap? Hoe intuïtief werken ze in de praktijk en wat voegen de luxere modellen precies toe aan uw luisterervaring? We laten het u horen op de prachtige luidsprekers van Sonus faber, waarbij we wisselen tussen de Lumina-, Sonetto- en de Olympica-serie.

Wanneer: 7 Mei 19.00 – 21.00

We vinden het ontzettend fijn als u zich aanmeldt, in verband met koffie en thee maar het is nooit verplicht natuurlijk. (https://overgaauw.com/event/eversolo-streaming/ )

Parkeren kan bij Parkeerterrein Haagweg, of de Garenmarktgarage, meer informatie is te vinden op onze contact pagina. ( https://overgaauw.com/contact/ )

U kunt zich melden bij de hoofdingang op de Breestraat 148. Na een kop koffie of thee nemen we u mee naar de High End-ruimte in ons karakteristieke Jugendstil-pand. Omdat deze afdeling zich in een apart gedeelte bevindt, dient u een trap te lopen om er te komen. In de ruimte zelf is een kapstok aanwezig voor uw jas. Normaal gaat deze ruimte alleen open op verzoek, maar vandaag staat hij volledig tot uw beschikking

We starten rond 19.00 en u bent altijd vrij om vragen te stellen of andere audio vragen te stellen, de winkel is gewoon geopend deze avond.

Reacties (0)

Lees meer

