IKEA lanceert 21 nieuwe smarthome producten gericht op verlichting, sensoren en bediening, allemaal ontworpen om te werken met Matter, de universele smarthomestandaard. De lancering omvat zowel nieuwe producten als updates van bestaande categorieën – nu speciaal ontwikkeld voor Matter. Dit betekent dat de slimme producten van IKEA verbinding kunnen maken met een breder scala aan apparaten en platforms, waardoor klanten gemakkelijker een slim huis kunnen creëren met verschillende merken. IKEA zal in de toekomst blijven uitbreiden naar nieuwe productcategorieën.

Het vernieuwde assortiment richt zich op drie belangrijke segmenten:

Verlichting: De nieuwe slimme lampenserie van IKEA. Verkrijgbaar in diverse vormen, maten, lumenniveaus en stijlen, inclusief kleur- en witspectrumopties en dimfuncties.

Sensoren: sensoren voor beweging, luchtkwaliteit, vochtigheid en waterlekkage, ontworpen om het welzijn te ondersteunen en schade te voorkomen.

Bediening: Afstandsbedieningen waarmee je eenvoudig apparaten op afstand kunt bedienen en een slimme stekker waarmee je elk product in een slim product kunt veranderen.

Alle Matter-producten hebben een smarthome-hub nodig om te werken, zoals de DIRIGERA-hub van IKEA of een hub van een ander merk. Als gecertificeerde Matter-controller kan DIRIGERA ook slimme producten van andere fabrikanten en merken beheren en aansturen. Als Matter Bridge zorgt het ervoor dat bestaande slimme IKEA-producten die niet van Matter zijn, ook compatibel zijn met platforms die de Matter-standaard gebruiken.

Prijzen en beschikbaarheid

Op moment van schrijven zijn de prijzen en beschikbaarheid nog niet bekend gemaakt door IKEA.