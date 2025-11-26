IKEA en Teklan lanceren kleurrijke bluetoothspeakers

IKEA lanceert een collectie in samenwerking met de Zweedse interieurstudio Teklan van kleurenexpert Tekla Evelina Severin. De collectie is ontstaan vanuit het idee dat elektronische apparaten en accessoires in huis ook blikvangers mogen zijn. In deze collectie zijn SOLSKYDD, VAPPEBY en KULGLASS de eerste producten die op de markt worden gebracht.

SOLSKYDD

Teklan heeft de SOLSKYDD speakers in een nieuw, kleurrijk jasje gestoken. De SOLSKYDD lijn bestaat uit drie ronde bluetoothspeakers in verschillende formaten, elk met een eigen kleuren patroon: van een draagbare oranje variant tot een middelgroot, groen model en een exemplaar voor aan de muur.



VAPPEBY

De compacte, waterdichte VAPPEBY bluetoothspeaker is er nu in twee nieuwe, vrolijke kleuren: roze en blauw. Dankzij het handzame formaat neem je hem overal mee naartoe. Zet hem op je bureau, in de badkamer tijdens het douchen of neem hem mee naar een picknick in het park.





KULGLASS

In de KULGLASS – Zweeds voor ‘een bolletje ijs’– tafellamp komt licht, geluid en kleur samen. Het ontwerp heeft een lampenkap die doet denken aan een zachte toef van een softijsje. Luister je favoriete muziek via bluetooth dankzij de ingebouwde speaker. Qua design lijkt dit model op de opvolger van de IKEA x Sonos- Symfonisk-speakers, maar die samenwerking stopte eerder dit jaar.



Prijzen en beschikbaarheid

SOLSKYDD speaker klein (oranje) 49.99 euro

SOLSKYDD speaker middel (groen) 69.99 euro

SOLSKYDD speaker groot (beige) 110.99 euro

VAPPEBY bluetoothspeaker 12.99 euro

KULGLASS tafellamp 110.99 euro

De producten zijn vanaf januari 2026 verkrijgbaar in IKEA winkels en online