Nieuws Audio Luidsprekers

IKEA en Teklan lanceren kleurrijke bluetoothspeakers

26 november 2025 1 Minuut 0 Reacties
ikea_header

IKEA lanceert een collectie bluetoothspeakers (SOLSKYDD, VAPPEBY en KULGLASS) in samenwerking met de Zweedse interieurstudio Teklan.

Teklan KULGLASS VAPPEBY IKEA SOLSKYDD

IKEA lanceert een collectie in samenwerking met de Zweedse interieurstudio Teklan van kleurenexpert Tekla Evelina Severin. De collectie is ontstaan vanuit het idee dat elektronische apparaten en accessoires in huis ook blikvangers mogen zijn. In deze collectie zijn SOLSKYDD, VAPPEBY en KULGLASS de eerste producten die op de markt worden gebracht.

SOLSKYDD
Teklan heeft de SOLSKYDD speakers in een nieuw, kleurrijk jasje gestoken. De SOLSKYDD lijn bestaat uit drie ronde bluetoothspeakers in verschillende formaten, elk met een eigen kleuren patroon: van een draagbare oranje variant tot een middelgroot, groen model en een exemplaar voor aan de muur.

VAPPEBY
De compacte, waterdichte VAPPEBY bluetoothspeaker is er nu in twee nieuwe, vrolijke kleuren: roze en blauw. Dankzij het handzame formaat neem je hem overal mee naartoe. Zet hem op je bureau, in de badkamer tijdens het douchen of neem hem mee naar een picknick in het park.

KULGLASS
In de KULGLASS – Zweeds voor ‘een bolletje ijs’– tafellamp komt licht, geluid en kleur samen. Het ontwerp heeft een lampenkap die doet denken aan een zachte toef van een softijsje. Luister je favoriete muziek via bluetooth dankzij de ingebouwde speaker. Qua design lijkt dit model op de opvolger van de IKEA x Sonos- Symfonisk-speakers, maar die samenwerking stopte eerder dit jaar.

Prijzen en beschikbaarheid

  • SOLSKYDD speaker klein (oranje) 49.99 euro
  • SOLSKYDD speaker middel (groen) 69.99 euro
  • SOLSKYDD speaker groot (beige) 110.99 euro
  • VAPPEBY bluetoothspeaker 12.99 euro
  • KULGLASS tafellamp 110.99 euro

De producten zijn vanaf januari 2026 verkrijgbaar in IKEA winkels en online

Reacties (0)

Lees meer

Eufy Omni E28 Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 10 juni 2025

Eufy Omni E28 robotstofzuiger heeft afneembare dieptereiniger

10 juni 2025
Samsung 2025 tv’s Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's 07 mei 2025

Samsung maakt prijzen 2025 tv’s en soundbars bekend

07 mei 2025
HelloTV-BF-2025_NBR-1300x700_
ADV
Gesponsord Beeld Lcd led tv's Oled tv's 21 november 2025

Black Friday TV Deals bij HelloTV: De top 5 TV’s die je niet mag missen (ADV)

21 november 2025
weapons Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 24 oktober 2025

Streamingtips #43 – Waar de f*ck is Stuk, Weapons en meer

24 oktober 2025
Marantz – AV 20 & AMP 20 – Beauty 4 – 16×9 Audio
Music Emotion Reviews Audio 16 oktober 2025

Review: Marantz AV20 en AMP20 – Het ultieme duo voor home cinema

16 oktober 2025
Hisense prijsvraag Beeld
Acties Beeld Lcd led tv's 15 november 2025

Win een Hisense 55E7Q PRO QLED Gaming TV t.w.v. 849 euro!

15 november 2025
squid-game-netflix1 Entertainment
Nieuws Tips en advies Entertainment Films en series 27 juni 2025

Streamingtips #26 – Squid Game, The Bear en Ironheart

27 juni 2025
Panasonic Z95B 2 Beeld
Nieuws Beeld Oled tv's 12 mei 2025

Panasonic kondigt 2025 oled-tv’s aan, met Z95B-topmodel

12 mei 2025