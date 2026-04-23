Takumi TT Level 1.1

De lagere prijs van de 1.1 ten opzichte van de 2.1DC werd bereikt met behulp van een aantal zorgvuldig afgewogen aanpassingen. Het uitgangspunt van Takumi is om ongewenste resonanties zo min mogelijk kans te geven, en dat vergt een nauwkeurige balans tussen componenten. Je kunt niet lukraak dingen veranderen, alles moet opnieuw berekend en gemeten worden. Ten opzichte van de TT Level 2.1DC is het middels CNC uit massief acryl gedraaide plateau van de 1.1 geen 28 millimeter dik, maar 18 millimeter, en het uiterst nauwkeurig uit aluminium gedraaide subplateau, waar de aandrijfriem omheen loopt, is geen 21,5 millimeter dik maar 13,5 millimeter. Wat overigens nog steeds ruim dik genoeg is om de snaar er gemakkelijk omheen te kunnen leggen. Het subplateau is wel nog steeds voorzien van drie dempende rubberen noppen waar je het plateau op legt, en heeft – opnieuw een bijzonderheid in deze prijsklasse – een as van keramiek.

In de doos van de platenspeler vind je een flesje olie. Die is voor het middenlager, waar het subplateau in draait. Als de speler nog helemaal nieuw is druppel je ongeveer 10 druppels van die olie in het middenlager, dat voor het transport is afgedekt met een goed passend rubberen dopje om stof uit het lager te houden. Bewaar dat dopje zorgvuldig, want als je de speler wil vervoeren moet je het subplateau verwijderen, en dan voorkomt dat dopje eventuele lekkages. Voor je het subplateau in het lager plaatst smeer je met een schone vinger nog enkele druppels olie op de as. De passing van de keramieken as in het lager is zó precies dat het lang duurt voor het subplateau helemaal in het lager is gezakt, wat op zeer nauwe toleranties tijdens de fabricage duidt, waarvoor hulde!

De bevestiging van de toonarm aan de basisplaat (die leverbaar is in transparant en zwart acryl) is iets eenvoudiger bij de 1.1, maar het instellen van de VTA middels een inbusschroef in de kraag waar de armpilaar doorheen loopt is nog steeds mogelijk. De forse dempende voetjes van de 1.1 zijn in tegenstelling tot die onder de 2.1DC niet in hoogte verstelbaar, maar dat is geen probleem als je de speler op een oppervlak zet dat mooi vlak en waterpas is. Daarnaast ontbreken de ingebouwde libel waarmee de 2.1DC eenvoudig waterpas te stellen is, en de optie om platen met een snelheid van 78rpm af te spelen. De besparing komt duidelijk uit een optelsom in de breedte, en niet uit de diepte. Wederom hulde!