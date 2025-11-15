Acties Beeld Lcd led tv's

Win een Hisense 55E7Q PRO QLED Gaming TV t.w.v. 849 euro!

15 november 2025 1 Minuut 0 Reacties
Hisense prijsvraag

Samen met Hisense geven we deze maand week een 55E7Q PRO QLED Gaming TV weg. Wil jij ook kans maken? Lees dan snel verder.

prijsvraag FWD Hisense

Wil jij gamen, streamen en films kijken in haarscherpe kwaliteit? Doe mee aan onze prijsvraag en maak kans op de Hisense 55E7Q PRO QLED TV! Deze 55-inch TV combineert stijl met topprestaties: dankzij Quantum Dot-technologie geniet je van levendige kleuren en een verbluffend realistisch beeld. Zeker voor de échte gamers: Elk frame telt, elke actie raak met 144Hz VRR. Met 144Hz Game Mode PRO en de geïntegreerde Game Bar speel je vloeiend, scherp en zonder onderbrekingen. Alles voor maximale focus en controle.

Doe mee en win!

Wil jij deze 55E7Q PRO QLED Gaming TV van Hisense winnen? Dan kun je meedoen aan onze prijsvraag op onze speciale pagina. Het enige dat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag en je gegevens achterlaten.

