Sonos breidt assortiment uit met focus op flexibiliteit en privacy

12 maart 2026 1 Minuut 0 Reacties
Sonos ERa 100 SL

Sonos voegt twee nieuwe luidsprekers toe aan zijn ecosysteem: de Sonos Era 100 SL en de Sonos Play. Met deze introducties richt de fabrikant zich op verschillende gebruiksscenario's, variërend van vaste opstellingen in de woonkamer tot mobiel gebruik buitenshuis. De lancering vindt plaats in een periode waarin het bedrijf werkt aan het herstellen van het consumentenvertrouwen na eerdere uitdagingen met software-updates en de compatibiliteit van oudere producten.

Sonos

Era 100 SL: De focus op de thuisopstelling

De Era 100 SL is een variant van de bestaande Era 100, waarbij de letters ‘SL’ (Speechless) duiden op het ontbreken van ingebouwde microfoons. Dit model is specifiek ontworpen voor gebruikers die prijs stellen op privacy of die de luidspreker willen inzetten in een configuratie waar stembediening al aanwezig is.

In een thuisbioscoop-opstelling is de Era 100 SL bedoeld om te fungeren als achterluidspreker (surround-satelliet) in combinatie met een soundbar. Daarnaast kan het apparaat als stereopaar worden gebruikt voor muziekweergave. Door het weglaten van de microfoonhardware is dit model lager geprijsd dan de standaarduitvoering.

Sonos Play: Draagbaarheid en uithoudingsvermogen

Naast de stationaire Era 100 SL introduceert het bedrijf de Sonos Play. Hoewel de naam verwijst naar een klassieke productlijn, is dit een volledig nieuw ontwerp gericht op draagbaarheid. De luidspreker is voorzien van een ingebouwde accu die volgens de fabrikant tot 24 uur meegaat.

De Sonos Play is uitgerust met zowel wifi- als bluetooth-connectiviteit, waardoor hij naadloos schakelt tussen het thuissysteem en gebruik onderweg. Enkele technische kenmerken van dit model zijn:

  • IP67-gecertificeerd: De behuizing is water- en stofbestendig.
  • Draagcomfort: Voorzien van een afneembare draagriem.
  • Flexibiliteit: Ondersteuning voor Trueplay-tuning om het geluid aan de omgeving aan te passen.

Beschikbaarheid en prijzen

Beide producten zijn vanaf 31 maart aanstaande verkrijgbaar. De adviesprijzen voor de Europese markt zijn vastgesteld op:

  • Sonos Era 100 SL: € 199,-
  • Sonos Play: € 349,-

