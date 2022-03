IKEA lanceert VAPPEBY lamp voor buiten met bluetooth-speaker

De IKEA VAPPEBY is een draagbare bluetooth-speaker die tegelijkertijd dienst doet als lamp. Het apparaat is geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld in de tuin of bij het zwembad. De speakerlamp is oplaadbaar, heeft een ingebouwde ledlamp met twee lichtstanden en biedt 360°-geluid, aldus de winkelketen,

De VAPPEBY beschikt over een IP65-classificering, wat betekent dat de speaker bestand tegen stof en waterspatten. De batterij van de speaker gaat tot 12 uur mee en kun je opladen met een USB-C-kabel. Als eerste Bluetooth speaker op de markt heeft VAPPEBY een Spotify Tap. Hierdoor kun je de knop ook gebruiken om Spotify op te zetten vanaf een verbonden apparaat. Met één druk op de knop hervat Spotify waar de muziek het laatst was gestopt. Als je nog eens op de knop drukt, stelt het andere muziek voor op basis van de voorkeuren van de luisteraar. VAPPEBY werkt ook met andere streamingservices of audio die lokaal op het verbonden apparaat is opgeslagen.

De prijs van de IKEA VAPPEBY Bluetooth speakerlamp bedraagt 59 euro en de speaker komt in het blauw en grijs. Vanaf april 2022 kun je ervoor naar de winkel in Nederland en België.