Audio-Technica is een van de grootste producenten van cartridges voor draaitafels, naast Ortofon. Heel wat fabrikanten van platenspelers gebruiken hun producten. Maar het Japanse merk bouwt ook z’n eigen draaitafels, opgedeeld in een assortiment voor DJ’s en een reeks spelers voor thuis. Het is in die laatste groep dat we de AT-LPW50BT met riemaandrijving vinden. Daar moeten we meteen aan toevoegen dat Audio-Technica niet zo breed schiet als rivalen Pro-Ject, ELAC, ClearAudio en anderen. Aan 499 euro is dit topmodel van Audio-Technica nog heel bereikbaar, bij andere merken loopt het nog veel verder door. De Pro-Ject Debut Pro S van 800 euro of de ELAC Miracord 80 van 2.499 euro die we recent bespraken bijvoorbeeld, nemen audiofielen in het vizier die op vlak van vinyl de lat nog veel hoger leggen.

Toch is de AT-LPW50BT allesbehalve een budgetmodel. Dat etiket reserveren we voor echt goedkope spelers van 200-300 euro, toestellen die vaak te veel compromissen sluiten. Deze Audio-Technica biedt toch iets meer én een ongewone mix van eigenschappen aan. Een plaat die je afspeelt kun je immers draadloos via Bluetooth doorsturen naar een speaker of audiotoestel. Je kunt zelfs je platen beluisteren op een draadloze koptelefoon. ’s Avonds laat of in een flat is dat wel een fijne optie.

Heb je geen probleem met kabels, dan kun je gerust ook daarmee werken. Audio-Technica voorziet op dit toestel immers zowel een line-out als een onversterkte phono-uitgang. Hierdoor wordt de AT-LPW50BT een intrigerende draaitafel voor mensen die ook graag de mogelijkheid hebben om later te upgraden. De ingebouwde phono-versterker maakt deze draaitafel ten slotte bruikbaar als vinyloplossing bij draadloze speakers met een aux-ingang, zoals een Sonos Five.