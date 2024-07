Audio-Technica kondigt AT-LP70xBT draaitafel aan

De AT-LP70xBT speelt met een druk op de knop zowel 33-1/3- als 45-toerenplaten af. Ook kunnen luisteraars de draaitafel draadloos verbinden met actieve luidsprekers en hoofdtelefoons en is de draaitafel compatibel met de Qualcomm aptX Adaptive-audiocodec. Daarnaast is de AT-LP70xBT dankzij zijn ingebouwde, schakelbare phono-voorversterker ook geschikt voor bekabeld gebruik. Voor degenen die hun audio-installatie voor thuis compleet willen maken, kan de AT-LP70XBT worden aangesloten op luidsprekers via de meegeleverde RCA-kabel.

Het AT-VM95C pick-upelement is ingebouwd in de J-vormige toonarm, en de conische naald van 0,6 mil biedt betere kanaalscheiding en lage vervorming. Om de vinyl luisterervaring verder te personaliseren, kan de naald worden geüpgraded met de andere naalden (elliptisch, micro-lineair of Shibata) van de VM95-serie. Het driedelige en resonantiewerende onderstel biedt een solide basis om ongewenste geluiden te dempen.

De AT-LP70xBT is verkrijgbaar in drie kleurencombinaties, allen geleverd met een scharnierende en afneembare stofkap: zwart/zilver, wit/zilver en zwart/brons

Kenmerken:

Volautomatische draaitafel met riemaandrijving en twee snelheden: 33-1/3 en 45 toeren

Hifi audio met draadloze Bluetooth-technologie

Draadloze connectiviteit met luidsprekers en andere Bluetooth-apparaten

Geleverd met een dubbele RCA-uitvoerkabel voor bekabelde audiosystemen en actieve luidsprekers

Compatibel met de hoogwaardige Qualcomm® aptX™ Adaptive-audiocodec

Het in de toonarm ingebouwde AT-VM95C pick-upelement met Dual Moving Magnet™ is compatibel met alle vervangnaalden van de VM95-serie, voor een ruime keuze aan opties voor elk budget en elke toepassing

Stijlvol driedelig onderstel, resonantiewerend voor een betere geluidskwaliteit*

J-vormige toonarm, ontworpen om trackingfouten te minimaliseren, met toonarmvergrendeling om het risico op beschadiging van de naald te minimaliseren

Ingebouwde schakelbare phono/line-voorversterker

Resonantiewerend draaiplateau van gegoten aluminium met vilten mat

De stroomadapter doet de wisselstroomconversie buiten het onderstel, voor minder ruis in de signaalketen

Inclusief afneembare RCA-kabel (dubbele RCA male naar dubbele RCA male), 45-toerenadapter en afneembare scharnierende stofkap

Verkrijgbaar in zwart/zilver, zwart/brons en wit/zilver

De Audio-Technica AT-LP70xBT zal verkrijgbaar zijn in augustus voor €249.