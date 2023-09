Review: Thorens TD 204 – Flexibel met een neus voor detail

Walnoot of zwart

Vergeleken met pakweg grote rivaal Pro-Ject biedt Thorens wat minder kleuropties. Bij de TD 204 krijg je twee klassiekere opties: zwart of walnoot. In beide gevallen is er een glanslak voorzien, wat de platenspeler een meer opvallend profiel geeft. Omdat de basis niet heel hoog is, oogt de zwarte TD 204 die wij op bezoek kregen best wel gestroomlijnd. De grotere voeten die de plint dragen dempen niet enkel vibraties van de omgeving, maar versterken bovendien die strakke uitstraling. Zwarte glanslak betekent helaas ook wel dat je regelmatig het stofdoekje moet bovenhalen. Maar sowieso is stof verwijderen een must als je van vinyl houdt. De TD 204 komt gelukkig wel met een transparante stofkap. En ja, als de TD 204 vertrouwd overkomt, dan is dat geen toeval. Er zijn verschillende designelementen die doen denken aan de duurdere spelers van de fabrikant.

Qua bediening houdt Thorens het helder en simpel. Bovenaan de speler zijn er twee grote draaiknoppen in retrostijl. De ene is een eenvoudige aan/uit-schakelaar, met de andere schakel je van 33 naar 45 toeren per minuut. In tegenstelling tot sommige andere draaitafels in dit segment moet je dus niet onder de basis tasten naar een powerknop of gekke dingen doen met riemen om eens een 45-tpm plaat af te spelen. Ondersteuning voor old-school 78-tpm vinyl is er niet bij, maar dat is enkel relevant voor verzamelaars.