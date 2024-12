Nieuwe uitgave: Music Emotion december 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Marantz Model 10& SACD 10 – Kadervrije muziekbeleving

Meestal begin je een test niet met het vermelden van de conclusie. Maar in geval van deze Marantz Model 10 en SACD 10 is daar een goede reden voor. Want gewapend met een aantal nieuwe technieken en vooral een ‘soundmaster’ (Yoshinari Ogata) die perfect weet wat de authentieke Marantz klankeigenschappen zijn, presenteert het legendarische Japanse merk drie (voor deze test waren er twee beschikbaar) unieke producten. Componenten die wat mij betreft direct bij het beste behoren wat in deze prijsklasse te koop is en dat is in dit drukbezette marktsegment een ronduit knappe prestatie. Wel is het even wennen aan de nogal uitgesproken nieuwe Marantz vormgeving. Maar wanneer je dat eenmaal een plekje hebt kunnen geven, kan zeker in de typische Marantz champagne tint het feest – want dat is het zeker – pas echt losbarsten.

TESTED:

Radiant Acoustics Clarity 6.2 – Zuiverheid van de bovenste plank

Toen de Clarity 6.2 werd voorgesteld, was het een beetje alsof je favoriete muzikanten allemaal besloten om gezamenlijk een supergroep te vormen: Purifi, Peter Lyngdorf – en zelfs een streepje HiFi Klubben en DALI. Allen komen samen in deze loodzware boekenplankspeaker.

Dr. Feickert Volare platenspeler (deel 2) – Drieluik: Modern classic opgewaardeerd

In de vorige uitgave van Music Emotion zijn we gestart met een drieluik waarin Marco de Wilde, importeur Music 2, een relatief betaalbare hifi set heeft samengesteld die we in opvolgende artikelen opwaarderen. In dit tweede deel van deze serie nemen we een, op het eerste oog, kleine stap met twee upgradevoedingen en een kwalitatief hoger gepositioneerde interlink. Hoe verhoudt de geluidskwaliteit zich tot de beginsituatie?

Master Fidelity NADAC D DAC en C clock – De D/A-converter die geen DAC wil zijn

DAC’s of beter gezegd digitaal naar analoog omzetters zijn er te kust en te keur. Je hebt ze al voor een paar honderd euro oplopend tot astronomisch hoge bedragen die zelfs de honderdduizend euro met gemak kunnen overstijgen. Hoewel het in eerste instantie zuiver toegepaste wetenschap en natuurkunde lijkt te zijn, blijkt het vervaardigen van een werkelijk goede DAC toch een heel lastige te zijn. Het voor velen op het eerste gezicht volstrekt onbekende Canadese Master Fidelity wil met de in deze test te bespreken twee producten het wereldleiderschap op het gebied van DAC’s overnemen. Gelukkig is het hier geen loze kreet en heeft deze extreem gedreven ‘nieuwe’ onderneming met toch enorm veel ervaring waarover later meer, een zeer gefundeerde onderbouwing waarom het hun uiteindelijk wel is gelukt.

Exposure 3510 Integrated – Eenvoudige looks herbergen krachtige motor

Exposure is een Brits merk dat vanwege z’n no-nonsense designfilosofie soms over het hoofd wordt gezien. Onterecht, want achter de strakke voorkant van de 3510 Integrated schuilt de belofte van spectaculaire prestaties. Een DAC-gedeelte zorgt bovendien voor een fikse update aan deze geïntegreerde versterker.

Accuphase DP-570 & E-5000 – The Golden Review

Accuphase is een van de grondleggers van high-end geluidsapparatuur. De inmiddels meer dan 50 jaar oude Japanse firma volhardt tot de dag van vandaag in het met uiterste precisie ontwerpen en handmatig fabriceren van hifi-componenten die, voordat ze de fabriek verlaten, met fanatisme worden gemeten en getest. Geen revolutie, maar evolutie bij Accuphase (wel de stap naar digitaal) en zeer traditioneel (een streamer zien we niet verschijnen). De review vond plaats in de nieuwe high-end studio van Poulissen Audio Video Center in Roermond. Poulissen is een Accuphase Premium Center, met het volledige assortiment en wordt ook door de Japanse directie van Accuphase hoog gewaardeerd. Ze zijn zelfs in Roermond op bezoek geweest, een unicum! Gekozen werd voor een set betaalbare modellen. Het werd een bijzondere ervaring, ook wel met weemoed. In de loop van de review sloot scheidend Accuphase-importeur Paul Hattink aan, die in de afgelopen decennia het merk in de Benelux groot maakte.

MoFi Electronics UltraPhono – Phonoversterker, ook voor je hoofdtelefoon

De UltraPhono van MoFi is een compacte phonoversterker die geschikt is voor de meeste elementen. …n bezit een unieke geheime kracht: vinyl beluisteren kan ook met een hoofdtelefoon.

Elac Debut 3.0 B5.3 & F5.3 – Uitstekend geslaagd

Natuurlijk is het leuk om als recensent alleen producten te beoordelen die slechts weggelegd zijn voor de happy few, maar zo nu en dan een reality check kan geen kwaad. De prijs van high-end audioapparatuur lijkt elk modeljaar verder te stijgen en is zelfs met flink sparen steeds lastiger bereikbaar. Gelukkig zijn er merken als Elac die naast high-end luidsprekers ook betaalbare exemplaren op de markt brengen. Onderwerp van deze test zijn twee modellen uit de nieuwe Debut 3.0 serie. Deze serie mikt op zowel de stereo liefhebber als de surround fanaat. De lijn bestaat uit twee monitor luidsprekers, twee vloerstaande types, twee centerluidsprekers en een Atmos/wandluidspreker. Een dedicated subwoofer zit niet in de Debut 3.0 lijn, maar Elac heeft diverse betaalbare exemplaren in het assortiment.

Primeur: HiFi ROSE RD160 Absolute True Fidelity DAC – De nieuwe

referentie?

Ja. Je leest het goed. Music Emotion heeft een mooie primeur voor je. In het najaar van 2024 ontvangt uw lijfblad een van de weinige voor het publiek beschikbare RD160 DAC’s ter review. We mogen er een paar weken mee spelen, deze vooral kritisch beluisteren en hier ongefilterd een verslag over doen naar onze trouwe lezers. Hiermee hebben wij bij Music Emotion misschien zelfs wel de wereldprimeur…

EPOS ES-7N – Voelt zich goed in een kleine kamer

De ES-7N is de nieuwste luidspreker die onder de naam EPOS verschijnt en door de gerenommeerde ontwerper Karl-Heinz Fink werd getekend. Nummer drie is het inmiddels, waarmee de terugkeer van een legendarische hifi-naam in het Verenigd Koninkrijk nu helemaal een feit is. Maar EPOS is niet zomaar een nostalgieproject…

INTERVIEW:

Anna Fedorova – Een reis door de duisternis

Anna Fedorova kwam onlangs met ‘Intrigues of the Darkness’, uitgebracht op Channel Classics. Een onwaarschijnlijk fascinerend en briljant gespeelde productie. Anna belicht daarin de dark side, maar deze staat voor een wereld van sprookjes, mysterie, het bovennatuurlijke, duisternis, gevaar, verleiding, magie, heksen en spoken. Dat wordt allemaal gerepresenteerd door goed gekozen repertoire waarmee het verhaal muzikaal vorm krijgt. De composities verbeelden uiteindelijk een reis vanaf de duisternis naar het licht.

BACKGROUND:

De dempingsfactor bij versterkers – De dempingsfactor bij versterkers

Veel specificaties van versterkers vermelden ook de zogenaamde ‘dempingsfactor’. Het idee hierachter is dat de resonanties van de luidsprekers in de behuizing (voornamelijk de woofer) worden gedempt door het absorberen van de bewegingsenergie van de luidsprekerunits (opgeslagen in die resonanties) door de versterker. De versterker zou zich als een lage weerstand gedragen, waardoor de luidspreker deze energie snel kwijt zou raken door deze terug te leveren aan de versterker die ze door de lage weerstand zou absorberen. Daardoor zou de luidspreker zich beter gedragen en veel beter de opgelegde beweging van de uitgangsspanning (door de versterker) volgen. Klinkt aannemelijk, maar is het wel allemaal goud wat er blinkt? Nou, daar is nog wel wat op af te dingen.

SHOW:

Audio Show iEar’ 2024 – Hoogtepunt op de kalender

De unieke locatie in het Willem II-stadion, de fraaie mix van toegankelijk en high-end, en veel sfeer maakt de iEarí Show tot een hoogtepunt op de kalender van audio- en videoliefhebbers. Ook dit jaar was het weer over de koppen lopen op het event. We sommen de belangrijkste introducties en primeurs op.

THE DEALER:

Winkelbezoek Music is Magic Den Haag – XS4ALL herleeft

Terwijl menigeen mogelijk niet eens meer weet waar ik het hierboven over heb. Was internetprovider XS4ALL (uit te spreken als het Engelse access for all, ëtoegang voor iedereení) een vroegere Nederlandse internetaanbieder die actief was van 1993 tot 2020. Het bedrijf is ontstaan vanuit hackerorganisatie Hack-Tic en heeft zich altijd ingespannen op het gebied van vrijheid van meningsuiting, privacy en andere maatschappelijke themaís. Ook is het bedrijf bekend geworden vanwege zijn goede service en betrouwbaarheid van de aangeboden diensten. De reden waarom ik dit aanhaal bij de introtekst van een nieuwe audio detaillist in Den Haag, is omdat ik hier al meteen bij binnenkomst aan moest denken. Want de heerlijk ontspannen sfeer, het aanbod, de goede service en vooral de bijzondere koop en adviesvrijheid van Music is Magic, zijn net zo ongekend goed en bijzonder als waarmee XS4ALL opzien baarde in 1993.

PRODUCTNEWS:

Devialet Astra – De nieuwe generatie topversterker

REVIEWS:

Muziektips Ruud Jonker en Theo Wubbolts – Diverse (sa)cd/lp-recensies

