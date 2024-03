Waarom is een automatische speler zo zeldzaam?

Op enkele uitzonderingen na (zoals de Thorens TD 1601, de automatische versie van de TD1600) kom je niet vaak automatisch functies op duurdere platenspelers tegen. “Tegenwoordig”, moeten we daarbij toevoegen. Want vroeger was dat wel anders. Als je even rondkijkt, ontdek je veel vintage volautomatische toestellen van merken als Dual of Sony. Maar in de 21ste eeuw lijkt de conclusie te zijn dat ‘automatisch’ heel moeilijk rijmt met ‘betere’ of high-end prestaties. Nochtans wel handig, zo’n naald die automatisch naar de plaat wordt gebracht en/of op het einde weer naar z’n ruststand keert.

De reden waarom volautomaten verdwenen zijn in het betere segment heeft te maken met de mechaniek en de duurzaamheid. Platenspelers met deze functies zijn complexer, wat qua levensduur mogelijk een probleem was bij die vintagemodellen. En dan was er nog de impact op de geluidskwaliteit. Het mechanisme nodig voor de automatische werking droeg bij sommige oudere spelers bij aan meer ‘rumble’ en lawaai. Dat leidde tot een voorkeur voor puristische, manuele designs – en dus het verdwijnen van automatische functies bij duurdere platenspelers.

Die trend werd nog verder versterkt door het verschijnen van heel goedkope budgettoestellen die wél automatische functies aan boord hadden. Vaak met mechanismen uit goedkope kunststof die veel lawaai maakten en onzacht de naald op het vinyl lieten vallen. En ja, het werkwoord ‘vallen’ was in sommige gevallen echt van toepassing. We moeten je er niet bij vertellen dat dit niet echt positief was voor de levensduur van die kostbare vinylplaten.