Review: ELAC Miracord 80 – Een écht topmodel voor vinyllovers

Verdere ontwikkeling van de Miracord 90

In 2017 besloot ELAC na meer dan veertig jaar weer een platenspeler uit te brengen. Dat viel min of meer samen met de negentigste verjaardag van het bedrijf uit het Duitse Kiel. Er leefde toen ook het verlangen om de Miracord-naam weer onder het stof te halen. Een stukje revival dat bij veel vinylliefhebbers echter niet echt veel zou losmaken, gewoonweg omdat het vorige gebruik van die naam uit de jaren zestig en eerder dateerde. Dat was de periode toen ELAC veel Miracord-spelers verkocht en min of meer een household-naam was. Luidsprekers – het productsegment waar ELAC nu bekend voor is – rolden pas in de jaren tachtig van de band bij de Duitsers.

Niettemin de leeftijd van de Miracord-naam werd zes jaar geleden besloten om hun eerste nieuwe draaitafel de naam Miracord 90 Anniversary te noemen. Het was een gelimiteerde editie die later overging in een reguliere Miracord 90. Het Anniversary-model werd bijzonder goed ontvangen, incluis door de jury van de EISA Awards.

Waarom die geschiedenisles? Jawel, het is blijft relevant om het over die Miracord 90 te hebben. De pas verschenen Miracord 80 deelt immers heel wat met dat high-end model van zes jaar geleden. Toeval wil dat we zelf een Miracord 90 Anniversary bezitten, dus we konden makkelijk oud met nieuw vergelijken door het testtoestel naar onze eigen platenspeler te parkeren. Meteen was duidelijk dat qua industrieel design er veel gelijkenissen bestaan.