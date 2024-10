JBL lanceert Junior koptelefoons met instelbare limieten

JBL heeft vandaag nieuwe koptelefoons voor kinderen gelanceerd. De JBL Junior-serie bestaat uit verschillende koptelefoons met Safe Sound en instelbare limieten voor volume en speeltijd. Zo kunnen kinderen op een veilige manier van muziek genieten. Gehoorgezondheid staat dus centraal bij de nieuwe serie en ouderlijk beheer via de bijbehorende app gaat verder dan alleen de volumebegrenzing van 85dB. Zo kunnen ouders niet alleen het maximale volume instellen, maar ook de luistertijd van de koptelefoon zelf. Ouders kunnen ook meldingen opnemen en deze laten afspelen aan hun kinderen wanneer de maximale luistertijd bereikt is. Ook geeft de app inzicht in het volume en luistertijd even kun je wekelijkse rapporten over geluidsniveau en blootstellingstijd ontvangen.

Kinderen merken daar overigens weinig van, want de nieuwe JBL Junior 470NC en Junior 320BT bieden draagbaarheid, duurzaamheid en comfort. Beide zijn bluetooth-koptelefoons, maar alleen de 470NC beschikt over active noise cancelling om omgevingsgeluid zoveel mogelijk weg te filteren. Daarnaast is er ook nog de bedrade versie van de 320, maar deze heeft geen appondersteuning voor ouders en dus ook geen bluetooth. Wel beschikt ook de bedrade versie over een begrenzing op 85 dB om het gehoor van kinderen te beschermen.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Junior 470NC, JBL Junior 320BT en de JBL Junior 320 zijn geschikt voor kinderen van 3 tot 8 jaar en zijn nu verkrijgbaar voor respectievelijk 79,99 euro, 49,99 euro en 29,99 euro. De koptelefoons zijn verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren.

