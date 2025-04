Luisteren

Soesja Citroen, begeleid door het Metropole Orkest, zingt Shall We Dance (Varagram 7182). De set zet een enorm breed podium neer en het orkest komt met veel power naar voren. De stem (middengebied) klinkt erg fraai. LifeCycle van Dave Holland is wellicht een van de meest fascinerende ECM-platen (1238). De cello op Inception staat levensecht en plastisch in de kamer. Pianist Johnny Guarnieri speelt op het befaamde Black and Blue label (33078) The Sheik Of Araby en Love For Sale. De hoge pianonoten knallen met een enorme dynamiek en drive door de luisterruimte. Zoals je dat live ervaart. Echoes Of Harlem (Stash Records ST-265) is opgenomen in het Eisner and Lubin Auditorium in New York City. Met Doc Cheatham op trompet, George Kelly op de tenor sax en pianist Richard Wyands, verplaatst dit album de luisteraar naar de intieme sfeer van de jazzclubs in The Big Apple. Bij het analoge goud hoort Tonk, een Mercury-productie (MCY 135 053) uit 1962. Hier speelt het Art Farmer en Benny Golson Jazztet. Opgenomen op een Ampex 300-2 met RCA-44 en Telefunken U-47 microfoons. Je hoort wat zo’n U-47 op de piano en de drums doet. De plaat Kenny Ball & His Jazzman (Marble Arch) uit 1966 stamt ook uit de analoge jaren. Beide platen zorgen voor een indrukwekkende bijna-reel to reel-ervaring. Het zijn van die klassieke jazzplaten die velen zoeken, soms moeilijk te vinden want jazzplaten zijn vrijwel nooit in enorme oplagen geproduceerd.

Live-opnames op platen gaan meestal door de sounds-real-barrier. Denk aan de opname met Cab Kaye (Philips 6423 511), opgenomen tijdens het North Sea Jazz Festival 1981. Dit soort producties is meestal zo simpel mogelijk opgenomen. Van de microfoons vrijwel rechtstreeks naar de tape zonder ingewikkelde processing. Zo’n band staat dan grijpbaar en realistisch in de kamer. Luister maar naar de geweldige live-opnames in de Hollywood Bowl op Creed Taylor’s CTI-label. Herman Krebbers speelt vervolgens Dvorak’s Vioolconcert in a op.53. Vol met klankkleur, dynamiek, subtiliteit, kamerbreed en de Stradivarius staat gewoon in de kamer. Tenslotte nog het zeer fraaie You Got Me Where You Want Me van Bakermat. Zeer goed geproduceerde moderne muziek.