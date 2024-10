Bewaar je wijnen in stijl met de ATAG wijnklimaatkast (ADV)

Ruimte voor 189 flessen

Het grootste model in de serie van ATAG biedt voor de echte wijnliefhebber ook meer dan genoeg opbergruimte, voor een wijncollectie tot wel 189 flessen. Ook komt deze luxe kast met een stijlvol serveergedeelte en drie klimaatzones waardoor je alle soorten wijn op de juiste temperatuur kunt bewaren en serveren. Daarnaast beschikt het topmodel over een ingebouwde camera die verbonden is met de geïntegreerde Vivino-App, de bekende app waar de wijnliefhebber niet omheen kan. Elke fles die je plaatst in de kast kun je zelf scannen en toevoegen aan de Vivino-app. Daarnaast is er de Connect Life Wine Climate Cabinet app met gedetailleerd wijnvoorraadsysteem; je plaatst elke wijn in de app op de juiste positie in de kast. Ook kun je onder meer het licht, de temperatuur en het deuralarm via de app instellen.