Aansluiten van je home cinema-systeem of soundbar: dit moet je weten

Voordat je begint

Voordat je een en ander gaat aansluiten zit je waarschijnlijk al met honderd vragen, over het soort kabels, de volgorde en de werking. Het is dan ook verstandig om voordat je begint een duidelijk overzicht te maken van de apparaten die je met elkaar wilt verbinden en welke aansluitingsmogelijkheden deze apparaten hebben. Als je deze aansluitingen in kaart hebt gebracht kun je ze ook snel en eenvoudig matchen. Zoek ook naar één centraal punt, ook wel een hub genoemd. Dit kan een tv, een home cinema-set, een soundbar of een receiver zijn. Dit is het punt waar alle (of de meeste) componenten op samenkomen. Neem bijvoorbeeld een soundbar met twee hdmi-ingangen en één hdmi-uitgang. Sluit je componenten (spelers, decoders, etc.) aan op die ingangen en laat het beeld via de hdmi-uitgang richting de tv sturen. Eén hub geeft je overzicht en maakt aanpassingen ook eenvoudiger.

Gebruik je een soundbar en heb je een recente tv met meerdere hdmi-ingangen? Dan is in de meeste gevallen de tv de meest handige hub. Sluit hier je componenten op aan en laat middels hdmi eARC de audio vanuit de tv naar de soundbar sturen. Heb je een av-receiver? Dan is dat de meest handige hub. Deze beschikt over de meeste aansluitingen en kan eenvoudig bediend worden om bronnen te selecteren.

Mocht je nog apparatuur aanschaffen, zorg er dan voor dat je ook een overzicht maakt met de aansluitingen die je nodig hebt. Heb je bijvoorbeeld vijf apparaten staan die middels hdmi verbonden moeten worden, koop dan een receiver of een tv met minimaal vijf ingangen. Dit bespaart je later kopzorgen over het aansluiten van je systeem. Hetzelfde geldt overigens voor andere aansluitingen, zoals rca-poorten, optische en digitaal coaxiale ingangen en uitgangen.