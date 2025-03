Streamingtips #12 – Us, Wolf King en Megalopolis

Megalopolis (Netflix)

Misschien een beetje vreemd om een film aan te raden die zo slecht is ontvangen, maar het feit dat dit science-fiction-drama door de wereldberoemde Francis Ford Coppola is gemaakt en dat onder andere Adam Driver erin speelt, maken het extra vreemd dat er zo’n bizarre prent uit is gekomen. Haatkijken is een groot woord, maar het is vooral experimenteel film kijken, zouden we willen zeggen. Er zit echt wel wat in Megalopolis, maar je moet daar wel goed naar willen zoeken.