HDMI over lange afstanden gebruiken: alles dat je moet weten

Draadloos audio en video-signalen versturen

Als het bedraad kan dan kiezen we in de meeste gevallen voor bedraad. Dit om er zeker van te zijn dat de kwaliteit behouden blijft en de kans op interferentie te minimaliseren. Maar, als je echt draadloos wilt dan zijn er ook opties. Er zijn verschillende accessoires te koop die het audio en video-signaal draadloos over een grote afstand kunnen versturen.

De producten die een HDMI-signaal draadloos kunnen versturen van de bron naar de ontvanger zijn vaak een stuk duurder dan de andere oplossingen, en bovendien ligt het bereik lager omdat het draadloos is. Zo heeft Marmitek bijvoorbeeld een draadloze oplossing die je bijna 300 euro kost en maximaal 10 meter (in het gezichtsveld) aan bereik geeft. De werking is vrij simpel; je koppelt de bron, bijvoorbeeld een Blu-ray speler, middels een korte kabel met de zender. Deze verstuurt het signaal draadloos naar de ontvanger, die rechtstreeks of middels een korte kabel op het display aangesloten wordt.

Er wordt daarnaast al jaren gewerkt aan een aantal standaarden voor de draadloze overdracht van beeld en geluid. Twee van de bekendere standaarden zijn WHDI en Wireless HD (WiHD). Hoewel er qua laptops en computers wel voortgang geboekt wordt zien we deze standaarden in de av-wereld niet tot nauwelijks terug. Het is nog steeds wachten op breed geaccepteerde en geïmplementeerde standaarden om audio en beeld in hoge kwaliteit en over grote afstanden te versturen.

Overigens zijn er natuurlijk wel standaarden als AirPlay 2 en Google Cast waarmee audio en video gestreamd kunnen worden van een (mobiel) apparaat naar een televisie of ander display. Hier komt geen HDMI bij kijken, maar de kwaliteit ligt dan ook lager en verschillende features en eigenschappen die HDMI wel ondersteunt worden bij deze draadloze protocollen niet ondersteund.