Motorola lanceert vier betaalbare smartphones tot 200 euro

Allereerst de Motorola G15, een smartphone met MediaTek Helio G81 Extreme-processor, 4 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De smartphone heeft een batterij van 5.200 mAh en een groot display van 6,7-inch. Qua camera’s heb je de beschikking over een hoofdcamera van 50 megapixel met ultragroothoeksensor van vijf megapixel. Voorop vinden we een selfiecamera van acht megapixel.

De Motorola G15 Power is een krachtigere versie van de bovenstaande G15. Met een MediaTek Helio G81 Extreme, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen beschikt dit toestel over een FHD+ lcd-scherm van 6,72-inch. De grote batterij van 6.000 mAh kan je relatief vlot opladen met 30W.

De Motorola G05 is juist een goedkopere versie van de nieuwe G-serie met 4 GB werkgeheugen en 64, 128 of 256 GB opslaggeheugen. Het lcd-scherm van 6,7-inch heeft een verversingssnelheid van 90 Hz. De batterij van 5.200 mAh kan met 18W opgeladen worden. Een ultragroothoekcamera ontbreekt op dit model.

Tot slot is daar de Motorola E15. Qua naam een beetje een vreemde eend in de bijt, maar wel het goedkoopste toestel van de vier. Wederom dezelfde MediaTek Helio G81 Extreme, maar dan met 2 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen. Voorzien van een lcd-scherm van 6,7-inch (90 Hz) heeft dit toestel een batterij van 5.200 mAh en kan met 18W opgeladen worden. De hoofdcamera beschikt over 32 megapixel. Geen Android 15 bij dit model overigens, in tegenstelling tot de andere drie toestellen, maar Android 14 Go Edition.

Prijs en beschikbaarheid