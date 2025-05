Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat de A in de naam Confidence 20A staat voor ‘Active’. Dynaudio heeft veel ervaring met actieve luidsprekers. Dat is begonnen bij hun pro-audio afdeling, waar ze al decennialang actieve monitoren voor studio’s maken, maar ook de thuisluisteraar wordt al jaren verwend met mooie en innovatieve actieve luidsprekersystemen, zoals de inmiddels niet meer leverbare Xeo en Focus XD series en de huidige Focus modellen, wat een soort Zwitserse zakmessen zijn qua mogelijkheden. De Confidence 20A is echter ánders. De instructie aan de ontwerpers was om een eenvoudig te gebruiken actieve standmount luidspreker van absolute topklasse te ontwikkelen die zowel audiofielen als designgevoelige muziekliefhebbers en levensgenieters zou aanspreken. Nou… Appeltje-eitje dus… Zou je denken. Je pakt de bestaande Confidence 20, geeft hem een iets ander kleurtje (de behuizingen van de 20A zijn leverbaar in ‘High Gloss Snow’ en High Gloss Space’, en de opvallende baffle van Compex hardschuim is nu echt zwart in plaats van antraciet), je bouwt er een versterker uit de Focus serie in et voilà.

Nou… Niet bij Dynaudio dus. De nieuwe Confidence 20A is op de spikes en de inmiddels beroemde – en sublieme – Esotar 3 tweeter (en enkele schroefjes) na volledig opnieuw ontworpen. Het belangrijkste verschil met de passieve Confidence 20 is dat de Confidence 20A eigenlijk geen standmount is, maar een vloerstaander. De foto’s vertellen misschien wat anders, maar bij de Confidence 20A vormen de voet en de luidsprekerbehuizing één geheel. Dat is gedaan omdat de versterkers en de overige elektronica – waarover zometeen méér – én alle aansluitingen en regelaars in de voet zijn gebouwd. Elke oplossing die werd bedacht om een goede signaalverbinding tussen de elektronica in de losse voet en een losse luidspreker te maken presteerde minder goed dan een vaste verbinding waarbij de bekabeling zonder onderbreking van de elektronica naar de drivers loopt. En dat compromis wilden de ontwerpers simpelweg niet maken. De voet is gemaakt van aluminium, dat deels als koelelement fungeert en de warmte van de versterker afvoert, maar hij is aan de zijkant ook voorzien van koelsleuven, waar middels convectie óók een groot deel van de warmte wordt afgevoerd. 550 Watt aan totale versterking wordt op deze manier volkomen passief gekoeld, dus zonder het gezoem van ventilatoren.