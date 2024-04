Streamingtips #16 – Máxima, Rebel Moon en A Gentleman in Moscow

Máxima (Videoland)

We kennen Máxima Zorreguieta als een Argentijnse schone die is gevallen voor onze prins Willem-Alexander. In Máxima, dat overduidelijk is geïnspireerd door The Crown, zien we hoe deze vrouw worstelt met haar thuissituatie in Argentinië, terwijl ze zich ondertussen opmaakt voor een leven als royalty. Er is al een tweede seizoen aangekondigd, dus dat zegt wel iets over de kwaliteit van deze gloednieuwe Videoland-serie.