De 5 beste Netflix-games van dit moment (lente 2024)

Bloons TD 6

Bloons TD 6 is, net als de GTA-trilogie, beschikbaar als losse aankoop. Maar als je toch een abonnement op Netflix hebt, dan kun je net zo goed het spel voor niets downloaden. Dit is een tower defense game. In elk level plaats je apen met verschillende wapens en vaardigheden, met als doel dat de ballonnen in de game niet verder komen dan nodig. De game biedt heel veel gameplay aan (waar tevens veel herhaling in zit, maar dat kan ook positief zijn als dit je ding is) en is op dit moment één van de meest gepolijste videogames die je kunt spelen op mobile.

Je kunt Bloons TD 6 downloaden voor Android en iOS.