De Deebot X2 Combo combineert de vorig jaar aangekondigde robotstofzuiger Deebot X2 Omni met een compacte en draadloze steelstofzuiger. Het leuke is dat je beide stofzuigers niet hoeft te legen, dat doet het thuisstation automatisch wanneer de steelstofzuiger is geplaatst of de robotstofzuiger naar ‘huis’ is gereden.

De Deebot X2 Omni robotstofzuiger heeft een zuigkracht van 8.000Pa en kan tevens ook dweilen. Dit model navigeert middels dual-laser LIDAR en kunstmatige intelligentie aan boord helpt om obstakels onderweg te vermijden. Naast dat de robotstofzuiger automatisch geleegd wordt bij het zuigen, geldt dit ook voor het dweilen. De ingebouwde watertank kan namelijk niet alleen geleegd (en gedroogd) worden, maar kan ook automatisch worden bijgevuld door het thuisstation. Daarnaast is dit één van de eerste robotstofzuigers met ondersteuning voor Matter.

Komt de robotstofzuiger toch niet helemaal in alle hoeken en gaatjes? Dan komt de compacte steelstofzuiger om de hoek kijken. Hiermee kun je nog snel even die plekken in huis schoonmaken waar de robotstofzuiger niet bij kan. Net als de robotstofzuiger plaats je deze compacte steelstofzuiger ook in het thuisstation waar het automatisch opgeladen zal worden. Ook worden er diverse accessoires voor de steelstofzuiger meegeleverd.

Prijs en beschikbaarheid

Of de Ecovacs Deebot X2 Combo ook naar ons land komt? Dat blijft voorlopig de vraag. In de Verenigde Staten verschijnt dit model in maart 2024 voor een bedrag van 1.599 dollar.