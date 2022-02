Wat is domotica? – alles dat je moet weten

Wat is Domotica?

Domotica moet ervoor zorgen dat processen in een woning of gebouw geautomatiseerd kunnen worden door het toepassen van elektronica. In het huis van de toekomst lijken we er niet meer omheen te kunnen. Een dergelijk huis waarin domotica is gebruikt, is van de nodige gemakken voorzien. Ook is zo’n huis vaak veiliger en energiezuiniger dan huizen waarin je geen domotica tegenkomt. Domotica zorgt ervoor dat een huis of gebouw ‘slim’ wordt gemaakt. Zo moeten apparaten onder andere onderling met elkaar kunnen communiceren via WiFi, bluetooth of andere protocollen zoals Zigbee en Z-Wave.

De voorzieningen die met domotica samen moeten kunnen werken, zijn er veel. Daartoe behoren verwarmingssystemen, airco-installaties, zonwering, verlichting en beveiligingssystemen. Ook huishoudelijke apparaten moeten gekoppeld kunnen worden, waartoe onder andere koffiezetters, koelkasten, magnetrons en ovens behoren. Al die apparaten moeten dan bijvoorbeeld aangestuurd kunnen worden via een smartphone en tablet, waarbij het niet uitmaakt waar jij je bevindt. Domotica kan ook nog een stapje verdergaan, waarbij sensoren in de gaten hebben wanneer een raam opengezet wordt, zodat de verwarming direct lager wordt gezet. In dat laatste geval hoef je zelf dus helemaal geen handeling meer te verrichten.

Je ziet het waarschijnlijk zelf al; domotica is eigenlijk eenzelfde term als smarthome, maar professionele installateurs en fabrikanten van high-end ‘smart’ producten gebruiken vaak liever de term domotica omdat dit meer vooruitstrevend klinkt. Ook wordt wel gezegd dat domotica een smarthome mogelijk maakt.