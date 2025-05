S&Sseeing: ‘Mr. Eighties’ opent pop-up met vintage hifi

Subcultuur

Hij leidt ons rond in de toonzaal en onze aandacht wordt getrokken door de kleurrijke verzameling boomboxes, naast de al even bontgekleurde sofa. “De boombox is eind jaren zeventig populair geworden in de Verenigde Staten”, steekt Jacques van wal. “Het was de eerste keer dat jongeren muziek mee naar buiten konden nemen en de toestellen werden een onderdeel van de subcultuur rond rap, hiphop en breakdance. De boombox kreeg een prominente plaats op platenhoezen en in de clips op MTV, wat de cultuur nog versterkte.”

Geen wonder dus dat de look van een boombox bijna net zo belangrijk is als de sound. “Dit is zowat het meest iconische en gezochte model in de scene”, zegt Jacques, terwijl hij een Super Jumbo van het rek neemt. Het toestel is onder een aantal merknamen op de markt gekomen, waaronder Tecsonic en Supertech, en speelt een prominente rol in de Spike Lee-film ‘Do the right thing’ uit 1989. Om de zes luidsprekers aan te drijven, zijn tien D-batterijen nodig.

Als we het toestel inschakelen, worden we overdonderd door de vele led’jes in rood en groen, maar het geluid blinkt niet uit in finesse. De Super Jumbo mikt vooral op volume. “Je kan dit ook niet vergelijken met vintage hifi, mijn andere passie”, zegt Jacques. “Maar ik trek soms met vrienden naar het park met een boombox en enkele audiocassettes en dan word je aangegaapt hoor. De jongeren met hun bluetooth-speakertjes weten niet wat ze zien.” Voor de geïnteresseerden: een werkende Super Jumbo kost vandaag tussen 500 en 800 euro.