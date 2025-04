Streamingtips #16 – Companion, A Real Pain en The Last of Us

The Last of Us (HBO Max)

Het populaire The Last of Us is niet alleen heel succesvol als game, maar ook als serie. Het eerste seizoen op HBO Max werd heel goed ontvangen, wat een verrassing is voor een productie op basis van een game. Meestal zijn die niet zo goed, maar The Last of Us heeft bewezen dat het ook anders kan. Het vertelt het verhaal van Ellie, een 14-jarig meisje die uit een quarantainezone moet worden gesmokkeld in een post-apocalyptische wereld waarin mensen door schimmels in een soort zombie-achtige wezens zijn veranderd. Ze wordt door Joel meegenomen en in veiligheid gebracht, al moet zij dat ook af en toe voor hem doen. Met Pedro Pascal en Bella Ramsey.