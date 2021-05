Smarthomeprogramma Project CHIP heet nu Matter: verschijnt eind 2021

Project Connect Home over IP (CHIP) gaat verder onder de naam Matter. Dit smarthomeprogramma moet ervoor zorgen dat er een open standaard komt voor de veelheid aan smarthometechnologieën en -assistenten. Onder andere Google, Samsung, Zigbee Alliance en Apple maken onderdeel uit van het partnerschap.

CHIP nu Matter

Het enige doel van Matter is om een meer universele, soepele smarthome-ervaring te organiseren. Dat wil het doen door te zorgen dat je smarthome-apparaten werken met de stemassistent die jij kiest. Bijvoorbeeld: Amazon Alexa, Google Assistent of Apple Siri. Er zijn overigens meer bedrijven die zich bij Matter hebben aangesloten, waaronder Philips Hue. Philips beloofde vast dat er in de aankomende maanden een kleine software-update volgt voor zijn apparaten, om te zorgen dat ze Matter-compatibel zijn als het eenmaal zo ver is.

De eerste Matter-certificeringen worden eind 2021 verwacht. Een smarthomeproduct kan worden voorzien van een Matter-logo wanneer is bewezen dat het product werkt met het universele systeem van Matter. Het icoon lijkt wat op een sneeuwvlok, bestaande uit drie pijl-achtige symbooltjes die als het ware naar elkaar toewijzen. Zo ziet dit eruit (met dank aan Connectivity Standards Alliance):

Zigbee Alliance nu Connectivity Standards Alliance

Handig om te weten: de Connectivity Standards Alliance is de nieuwe naam van de Zigbee Alliance. De organisatie achter de Zigbee-standaard voor smarthomes heeft besloten zijn naam te veranderen naar CSA (Connectivity Standards Alliance) om zo meer te laten zien dat het eigenlijk hetzelfde doel heeft als Matter: zorgen dat smarthomeproducten zo goed mogelijk met elkaar kunnen samenwerken, ongeacht het merk.

Matter werkt bij launch via Thread, Bluetooth Low Energy en Ethernet Wi-Fi. Of Matter meteen over de hele wereld wordt uitgerold, dat is onbekend. In ieder geval stemt het positief dat grote bedrijven als Zigbee en Philips Hue zich bij de nieuwe standaard willen voegen. Het is af en toe voor de consument een flinke puzzeltocht om te ontdekken welke apparatuur wel en niet met elkaar communiceert. Hopelijk voelt een smarthome met producten van verschillende merken zo meer compleet.