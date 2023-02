Testpanel Foscam X5: wat vinden onze lezers van deze slimme camera?

Een slimme camera moet snel en eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden. Hoe verliep de installatie en de montage van de camera?

Installeren gaat relatief eenvoudig. Wel was er hulp van internet nodig om te begrijpen hoe er nu precies aan de WiFi moet worden gekoppeld. De gebruiksaanwijzing en app schieten daarbij net even te kort. Gelukkig was de oplossing snel gevonden. Het zat vooral in geduld. Even wachten tot de camera helemaal gereed is. Dat duurt even als je hem voor het eerst aan de stroom hangt.

Neerzetten van de camera is eenvoudig. De voet is zwaar genoeg om de camera stabiel te plaatsen op vrijwel iedere ondergrond. Anders biedt de basisplaat uitkomst en schroef je hem letterlijk overal aan vast. Wil je een stabiele verbinding dan is het ook mogelijk om via UTP te verbinden.

De eerste beelden die doorkomen zijn helder. De aanwezigheidsdetectie werkt direct. Een nadeel is de stortvloed aan aanbiedingen die je gelijk krijgt voor jaarabonnementen.